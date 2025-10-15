Franco Mastantuono, el argentino que desafía a Europa por el Golden Boy 2025

El premio, considerado como una especie de “Balón de Oro juvenil”, tuvo una lista inicial de 100 nominados, de la que el argentino fue el único representante nacional. Ahora competirá junto a figuras como el francés Désiré Doué (PSG), Pau Cubarsí (Barcelona), Arda Güler y Dean Huijsen, sus compañeros en el Real Madrid. En total, Francia domina la nómina con siete futbolistas, seguida por Inglaterra con cuatro.