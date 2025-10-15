Secciones
DeportesFútbol

Franco Mastantuono, el argentino que desafía a Europa por el Golden Boy 2025

El mediocampista, con presente en el Real Madrid, es el único representante de Argentina en la lista del premio que distingue al mejor futbolista Sub-21 del mundo.

ORGULLO ARGENTINO. Franco Mastantuono, con solo 18 años, fue nominado al Golden Boy 2025 y podría seguir los pasos de Messi y Agüero. ORGULLO ARGENTINO. Franco Mastantuono, con solo 18 años, fue nominado al Golden Boy 2025 y podría seguir los pasos de Messi y Agüero.
Hace 1 Hs

El 2025 sigue siendo un año inolvidable para Franco Mastantuono. A sus 18 años, el exjugador de River y actual mediocampista del Real Madrid se metió entre los 25 finalistas del Golden Boy, el premio que cada temporada entrega el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista Sub 21 del fútbol europeo.

El oriundo de Azul se ganó ese lugar a base de talento y regularidad. Desde su irrupción en River, donde brilló con golazos como aquel tiro libre ante Boca, hasta su rápida adaptación al conjunto “merengue” y su debut con la Selección Argentina, Mastantuono consolidó su nombre entre las mayores promesas del fútbol internacional.

El premio, considerado como una especie de “Balón de Oro juvenil”, tuvo una lista inicial de 100 nominados, de la que el argentino fue el único representante nacional. Ahora competirá junto a figuras como el francés Désiré Doué (PSG), Pau Cubarsí (Barcelona), Arda Güler y Dean Huijsen, sus compañeros en el Real Madrid. En total, Francia domina la nómina con siete futbolistas, seguida por Inglaterra con cuatro.

De los 25 finalistas, solo dos son sudamericanos: Mastantuono y el brasileño Estevão, ex Palmeiras y actual jugador del Chelsea. Lamine Yamal, último ganador del Golden Boy, no figura en la lista ya que el reglamento impide repetir el premio en ediciones consecutivas.

El ganador se conocerá en diciembre, tras la votación de periodistas de los principales medios de Europa. En lo que va del año, Mastantuono acumula 34 partidos entre River, Real Madrid y la Selección, con ocho goles y cinco asistencias, cifras que refuerzan su candidatura.

El Golden Boy se entrega desde 2003 y ya tuvo dos ganadores argentinos: Lionel Messi en 2005 y Sergio “Kun” Agüero en 2007. Casi dos décadas después, Mastantuono podría volver a inscribir una bandera celeste y blanca entre los mejores del mundo.

Temas EspañaClub Atlético River PlateSelección Argentina de fútbolReal MadridArgentinaFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
San Martín vive días de transición: a la espera de elecciones, se abre la puerta a un trueque con Tigre

San Martín vive días de transición: a la espera de elecciones, se abre la puerta a un trueque con Tigre

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico

El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Comentarios