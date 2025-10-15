Franco Mastantuono, el argentino que desafía a Europa por el Golden Boy 2025

El 2025 sigue siendo un año inolvidable para Franco Mastantuono. A sus 18 años, el exjugador de River y actual mediocampista del Real Madrid se metió entre los 25 finalistas del Golden Boy, el premio que cada temporada entrega el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista Sub 21 del fútbol europeo.
El oriundo de Azul se ganó ese lugar a base de talento y regularidad. Desde su irrupción en River, donde brilló con golazos como aquel tiro libre ante Boca, hasta su rápida adaptación al conjunto “merengue” y su debut con la Selección Argentina, Mastantuono consolidó su nombre entre las mayores promesas del fútbol internacional.
El premio, considerado como una especie de “Balón de Oro juvenil”, tuvo una lista inicial de 100 nominados, de la que el argentino fue el único representante nacional. Ahora competirá junto a figuras como el francés Désiré Doué (PSG), Pau Cubarsí (Barcelona), Arda Güler y Dean Huijsen, sus compañeros en el Real Madrid. En total, Francia domina la nómina con siete futbolistas, seguida por Inglaterra con cuatro.
De los 25 finalistas, solo dos son sudamericanos: Mastantuono y el brasileño Estevão, ex Palmeiras y actual jugador del Chelsea. Lamine Yamal, último ganador del Golden Boy, no figura en la lista ya que el reglamento impide repetir el premio en ediciones consecutivas.
El ganador se conocerá en diciembre, tras la votación de periodistas de los principales medios de Europa. En lo que va del año, Mastantuono acumula 34 partidos entre River, Real Madrid y la Selección, con ocho goles y cinco asistencias, cifras que refuerzan su candidatura.
El Golden Boy se entrega desde 2003 y ya tuvo dos ganadores argentinos: Lionel Messi en 2005 y Sergio “Kun” Agüero en 2007. Casi dos décadas después, Mastantuono podría volver a inscribir una bandera celeste y blanca entre los mejores del mundo.