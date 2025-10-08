Secciones
Mastantuono deslumbra en el Real Madrid y admitió que sueña con volver a River

El volante con pasado en el "Millonario" es una de las joyitas de la Liga de España.

Hace 2 Hs

Con apenas 18 años, Franco Mastantuono vive uno de los momentos más brillantes de su corta pero intensa carrera. El joven talento surgido de River ya se ganó un lugar en el "11" titular del Real Madrid, donde marcó su primer gol frente al Levante, y recientemente vistió la camiseta número 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina durante las Eliminatorias Sudamericanas.

A pesar de su presente estelar en Europa, el mediocampista oriundo de Azul no olvida sus raíces. En una entrevista con ESPN, agradeció el cariño de los hinchas riverplatenses y recordó con emoción a los entrenadores que marcaron su camino. “Tanto Marcelo Gallardo como Martín Demichelis me dejaron muchísimo. Me ayudaron a cumplir el sueño de debutar como profesional y defender la camiseta de River”, confesó el joven zurdo.

Su historia con el club de Núñez comenzó en las divisiones inferiores, donde se destacó por su talento y madurez. Tras participar del Mundial Sub-17 de Indonesia siendo un año menor que el resto del plantel, Mastantuono debutó en Primera el 28 de enero de 2024 frente a Argentinos Juniors. Desde entonces, acumuló 64 partidos, 10 goles y 7 asistencias antes de que el Real Madrid activara su cláusula de rescisión de 45 millones de euros.

El salto a Europa no fue fácil para los hinchas de River, algunos de los cuales lamentaron su partida. “Entiendo que muchos se enojaran, pero me quedo con el cariño que me dieron desde el primer día. Ese amor no me lo voy a olvidar nunca”, expresó con madurez el futbolista, que mantiene un vínculo especial con el club de sus amores.

Aunque su presente está enfocado en el Real Madrid y la Selección Argentina, Mastantuono no esconde su deseo de regresar algún día. “Me encantaría volver a River. Uno nunca sabe lo que puede pasar, pero siento un amor enorme por el club. Lo sigo desde lejos y cada partido me hace extrañarlo más”, afirmó con una sonrisa.

Por ahora, el joven crack concentra en Miami junto al plantel de Lionel Scaloni, preparándose para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. Allí podría sumar minutos nuevamente con la Albiceleste, mientras el mundo del fútbol sigue atento a la evolución de una de las mayores promesas del fútbol argentino.

