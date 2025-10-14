Secciones
DeportesMotores

La frase que revela la confianza de Colapinto de cara al GP de Estados Unidos

El piloto argentino intentará repetir la actuación que tuvo en ese trazado, el año pasado, cuando conducía un Williams.

QUIERE SEGUIR CRECIENDO. Colapinto está enfocado en terminar la temporada de la mejor manera con su Alpine. QUIERE SEGUIR CRECIENDO. Colapinto está enfocado en terminar la temporada de la mejor manera con su Alpine.
Hace 1 Hs

Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine de Fórmula 1 este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El argentino intentará sumar un nuevo avance en su rendimiento en el tramo final de la temporada, donde aún debe definir su futuro dentro de la escudería francesa.

La actividad en suelo norteamericano comenzará el viernes, con la única sesión de entrenamientos libres y la clasificación para el Sprint. En la previa, Colapinto se mostró optimista tras un paso irregular por Singapur, en donde terminó 16°, superando a su compañero Pierre Gasly. “Las últimas carreras no fueron sencillas, pero seguimos trabajando fuerte como grupo y tratando de aprender en cada salida a pista”, expresó el piloto de 22 años.

El bonaerense confía en que las próximas fechas le ofrecerán mejores oportunidades: “Estoy convencido de que vienen circuitos que se adaptan más a nuestro auto. Vamos a dar todo para estar en la pelea y sumar puntos antes de que termine el año”. “En Singapur hubo cosas positivas; hice una buena largada y pude disputar posiciones, aunque nos faltó ritmo para entrar en el top 10”, agregó.

Colapinto, que transita su segunda temporada completa en la máxima categoría del automovilismo tras su paso por Williams, adelantó sus expectativas para Austin, en donde habrá carrera Sprint. “Estuve en Enstone revisando todo lo de Singapur y preparando el fin de semana. El trazado de Austin es espectacular, y con dos oportunidades para correr será muy divertido. Siempre hay un gran ambiente y muchos argentinos en las tribunas, eso me motiva. Ojalá podamos conseguir un buen resultado”, señaló.

El antecedente de Colapinto en el GP de Estados Unidos

El año pasado, en el mismo escenario y con Williams, finalizó décimo, logrando uno de sus mejores resultados en F1 junto con el octavo puesto conseguido en Azerbaiyán 2024. Este año, su mejor actuación fue el 11° lugar en Países Bajos.

Por su parte, Gasly reconoció el difícil presente de Alpine, aunque se mostró esperanzado. “Estamos lejos del nivel que buscamos, pero los cambios que probamos en Singapur nos dieron información valiosa. Vamos a Austin con la intención de mejorar y cerrar bien el año”, afirmó el francés.

Temas Estados Unidos de AméricaFórmula 1SingapurPierre GaslyFranco ColapintoWilliams RacingAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fórmula 1 en Austin: horarios y cómo llega Colapinto al GP de Estados Unidos

Fórmula 1 en Austin: horarios y cómo llega Colapinto al GP de Estados Unidos

Dos tucumanos harán historia en el Panamericano de Kickboxing en Colombia

Dos tucumanos harán historia en el Panamericano de Kickboxing en Colombia

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
3

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
4

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Japón dio el golpe y venció 3-2 a la Selección de Brasil en un amistoso inolvidable

Japón dio el golpe y venció 3-2 a la Selección de Brasil en un amistoso inolvidable

La polémica decisión de los organizadores del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto

La polémica decisión de los organizadores del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto

Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Puerto Rico?

Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Puerto Rico?

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Comentarios