La frase que revela la confianza de Colapinto de cara al GP de Estados Unidos

Colapinto, que transita su segunda temporada completa en la máxima categoría del automovilismo tras su paso por Williams, adelantó sus expectativas para Austin, en donde habrá carrera Sprint. “Estuve en Enstone revisando todo lo de Singapur y preparando el fin de semana. El trazado de Austin es espectacular, y con dos oportunidades para correr será muy divertido. Siempre hay un gran ambiente y muchos argentinos en las tribunas, eso me motiva. Ojalá podamos conseguir un buen resultado”, señaló.