La frase que revela la confianza de Colapinto de cara al GP de Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine de Fórmula 1 este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El argentino intentará sumar un nuevo avance en su rendimiento en el tramo final de la temporada, donde aún debe definir su futuro dentro de la escudería francesa.
La actividad en suelo norteamericano comenzará el viernes, con la única sesión de entrenamientos libres y la clasificación para el Sprint. En la previa, Colapinto se mostró optimista tras un paso irregular por Singapur, en donde terminó 16°, superando a su compañero Pierre Gasly. “Las últimas carreras no fueron sencillas, pero seguimos trabajando fuerte como grupo y tratando de aprender en cada salida a pista”, expresó el piloto de 22 años.
El bonaerense confía en que las próximas fechas le ofrecerán mejores oportunidades: “Estoy convencido de que vienen circuitos que se adaptan más a nuestro auto. Vamos a dar todo para estar en la pelea y sumar puntos antes de que termine el año”. “En Singapur hubo cosas positivas; hice una buena largada y pude disputar posiciones, aunque nos faltó ritmo para entrar en el top 10”, agregó.
Colapinto, que transita su segunda temporada completa en la máxima categoría del automovilismo tras su paso por Williams, adelantó sus expectativas para Austin, en donde habrá carrera Sprint. “Estuve en Enstone revisando todo lo de Singapur y preparando el fin de semana. El trazado de Austin es espectacular, y con dos oportunidades para correr será muy divertido. Siempre hay un gran ambiente y muchos argentinos en las tribunas, eso me motiva. Ojalá podamos conseguir un buen resultado”, señaló.
El antecedente de Colapinto en el GP de Estados Unidos
El año pasado, en el mismo escenario y con Williams, finalizó décimo, logrando uno de sus mejores resultados en F1 junto con el octavo puesto conseguido en Azerbaiyán 2024. Este año, su mejor actuación fue el 11° lugar en Países Bajos.
Por su parte, Gasly reconoció el difícil presente de Alpine, aunque se mostró esperanzado. “Estamos lejos del nivel que buscamos, pero los cambios que probamos en Singapur nos dieron información valiosa. Vamos a Austin con la intención de mejorar y cerrar bien el año”, afirmó el francés.