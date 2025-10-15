Explosión en un colegio de Palermo: cinco alumnos heridos durante un experimento de química

Atención médica y estado de los heridos

El SAME atendió de inmediato a los heridos. Un estudiante sufrió quemaduras en el 35% del cuerpo (abdomen, tronco, cuello y rostro) y fue internado en terapia intensiva en el Hospital Gutiérrez. Otro alumno, con quemaduras del 15 al 20%, fue derivado del Hospital Fernández al de Quemados, donde permanece en terapia intermedia.