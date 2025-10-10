Explosión en una feria de ciencia en Buenos Aires: una simulación de un volcán dejó 10 niños heridos

El caos y un estruendo violento prosiguieron a la explicación de una alumna de cómo funcionaba su proyecto para la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, en la localidad bonaerense de Pergamino. El experimento de volcán que se llevaba la atención de los asistentes desató una desmesurada explosión que dejó una decena de heridos, la mayor parte de ellos estudiantes y comprometió la vida de una pequeña de 10 años.
Pergamino, la ciudad del interior de Buenos Aires se encuentra en estado de alarma tras el incidente ocurrido durante una feria de ciencias en la noche del jueves. Un experimento que simulaba un volcán desató una violenta e inesperada explosión que quedó registrada por una cámara que filmaba el evento.
Una estudiante gravemente afectada
El fuego surgió de forma violenta luego de que una de las estudiantes activara el experimento, el cual suponía simular una erupción controlada de un volcán. Sin embargo la situación se descontroló y un brutal estruendo anunció una repentina eyección de fragmentos de metal y restos como esquirlas que lastimaron a los asistentes.
La más comprometida es una estudiante de 10 años con riesgo de perder uno de sus ojos y severo daño facial que fue trasladada de urgencia esta mañana hacia el Hospital Garrahan desde el Hospital San José de Pergamino, con un traumatismo facial y quemaduras varias. Según publicaron medios locales, la niña respondió bien al traslado y alrededor de las 8 de la mañana la recibió un equipo interdisciplinario de quirófanos, cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos.
El video de la explosión
La explosión quedó registrada en video, luego de que una estudiante explicara cómo funcionaría aquel experimento. “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial", comenzó a detallar sobre el interior del proyecto.
“Esta combinación va a formar la pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán", advirtió la alumna a lo que una profesora del colegio anticipó: “Lo hacemos erupcionar”, dijo y felicitó con aplausos la explicación de la pequeña que procedió a encender el experimento antes del inesperado desenlace.
Las imágenes muestran el momento exacto en que el experimento detona de manera violenta. Una madre que presenció el hecho relató al diario La Opinión: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”.
El desenlace
El operativo de emergencia se activó de inmediato, con ambulancias y personal sanitario que acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos. Varias personas sufrieron cortes, quemaduras y contusiones, según se desprende de los testimonios y las imágenes del evento, sin embargo, la gravedad del suceso quedó evidenciada en en una joven que recibió el impacto directo en el rostro, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.