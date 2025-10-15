Francisco Cerúndolo conquistó Hong Kong en un torneo de tenis con formato inédito

El UTS se aleja de la estructura tradicional del circuito ATP. Los partidos se dividen en cuatro cuartos de ocho minutos, con un solo saque por punto y apenas 15 segundos entre cada jugada. En caso de empate 2-2, el ganador se define en una “muerte súbita” y quien consiga dos puntos consecutivos se queda con el duelo. Además, los jugadores pueden dialogar con sus entrenadores, interactuar con el público e incluso usar “cartas de bonificación” que modifican las reglas por un tiempo limitado, sumando un componente estratégico y de entretenimiento.