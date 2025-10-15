Secciones
Francisco Cerúndolo conquistó Hong Kong en un torneo de tenis con formato inédito

El argentino se consagró campeón del Ultimate Tennis Showdown, la competencia creada por Patrick Mouratoglou y aseguró su lugar en la Gran Final de Londres.

Hace 2 Hs

Francisco Cerúndolo despidió su paso por Asia con una sonrisa. El porteño, actual número 21 del ranking mundial, se quedó con el título del Ultimate Tennis Showdown (UTS) de Hong Kong, un certamen de exhibición impulsado por el entrenador francés Patrick Mouratoglou que busca darle al tenis un aire más entretenido y dinámico.

El argentino decidió participar de este torneo en lugar de los ATP 250 que abrieron la gira europea bajo techo, y la apuesta le salió perfecta porque levantó el trofeo y aseguró su clasificación a la Gran Final de la UTS, que se jugará en Londres del 5 al 7 de diciembre.

Cerúndolo, que en septiembre fue parte del equipo campeón del Resto del Mundo en la Laver Cup, tuvo una semana ideal en Hong Kong. En su debut venció al francés Adrian Mannarino por 3-2 (9-16, 8-16, 16-13, 16-10 y 2-1); luego eliminó al ruso Andrey Rublev en semifinales con un sólido 3-0 (16-11, 17-16 y 18-15) y en la final superó con autoridad al estadounidense Jenson Brooksby por 3-1, con parciales de 20-5, 10-12, 15-9 y 17-7.

El UTS se aleja de la estructura tradicional del circuito ATP. Los partidos se dividen en cuatro cuartos de ocho minutos, con un solo saque por punto y apenas 15 segundos entre cada jugada. En caso de empate 2-2, el ganador se define en una “muerte súbita” y quien consiga dos puntos consecutivos se queda con el duelo. Además, los jugadores pueden dialogar con sus entrenadores, interactuar con el público e incluso usar “cartas de bonificación” que modifican las reglas por un tiempo limitado, sumando un componente estratégico y de entretenimiento.

Cerúndolo se adaptó al formato y brilló en él. Su triunfo le permite acceder a la etapa final del circuito UTS, que reunirá en Londres a los campeones de las distintas sedes.

Tras su conquista, el argentino retomará el calendario oficial en el ATP 500 de Viena, donde buscará repetir o mejorar su mejor actuación, lograda en 2022 cuando llegó a los octavos de final. En el mismo certamen también participará Camilo Ugo Carabelli.

