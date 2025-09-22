Secciones
La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

El argentino embolsó U$S 250.000 por integrar el conjunto campeón en San Francisco, un premio equivalente al que entrega un título ATP 500.

FESTEJO LOCAL. El argentino integró el conjunto dirigido por Andre Agassi y se llevó un premio de 250.000 dólares. FESTEJO LOCAL. El argentino integró el conjunto dirigido por Andre Agassi y se llevó un premio de 250.000 dólares.
Hace 2 Hs

Francisco Cerúndolo cerró la Laver Cup 2025 con sonrisa doble. El argentino, que integró el Equipo Mundo capitaneado por Andre Agassi, se consagró campeón tras la victoria de Taylor Fritz sobre Alexander Zverev en San Francisco y, además, se llevó un premio de U$S 250.000. Esa cifra fue la misma que recibieron cada uno de los seis integrantes del conjunto rojo: Fritz, Alex de Miñaur, João Fonseca, Alex Michelsen, Reilly Opelka y el propio Cerúndolo.

El torneo repartió una bolsa total de U$S 2.250.000, destinada únicamente al equipo campeón, sin compensación para los derrotados. La suma que embolsó el argentino equivale al premio que entrega un título ATP 500, como los de Halle, Tokio o Rotterdam, y se acerca también a lo que un jugador gana por alcanzar la cuarta ronda en Wimbledon.

En lo que va de la temporada, Cerúndolo ya acumula más de U$S 2 milones en premios oficiales, según datos de la ATP. Su mayor ingreso individual había llegado en el Masters 1000 de Madrid, donde alcanzó las semifinales y recibió U$S 291.040. En San Francisco, pese a caer frente a Carlos Alcaraz, sumó puntos importantes para su equipo y se aseguró un premio que refuerza una campaña sólida.

La Laver Cup, que dura apenas tres días y no otorga puntos para el ranking, se mantiene como un torneo de exhibición de alto impacto económico y deportivo. Además del premio por el título, cada jugador recibe una tarifa de aparición basada en la posición que ocupaba en el ranking tras Roland Garros, lo que refuerza el atractivo de un certamen que, año tras año, reúne a las grandes figuras del circuito.

