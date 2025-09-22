La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La Laver Cup, que dura apenas tres días y no otorga puntos para el ranking, se mantiene como un torneo de exhibición de alto impacto económico y deportivo. Además del premio por el título, cada jugador recibe una tarifa de aparición basada en la posición que ocupaba en el ranking tras Roland Garros, lo que refuerza el atractivo de un certamen que, año tras año, reúne a las grandes figuras del circuito.