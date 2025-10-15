Osvaldo Jaldo cuestionó los recortes de la Nación al presupuesto educativo federal

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, habló este lunes sobre el paro docente nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), y analizó el impacto de las decisiones presupuestarias del gobierno Javier Milei sobre el sistema educativo, en particular el universitario.
Jaldo hizo énfasis en el rol del Estado como garante del acceso a la educación pública, y destacó la función social que cumplen las universidades nacionales. “El Estado también incluye a las universidades, que son públicas, que nos han permitido tanto a los que tienen recursos como a los que no, poder cursar estudios, recibirse, obtener un título universitario, acceder a un trabajo digno y formar una familia”, expresó.
El mandatario diferenció el alcance de la educación pública del sistema privado, señalando que este último sólo está al alcance de quienes pueden afrontar su costo. “Existe una educación privada, pero está limitada a aquellas familias que pueden pagar una cuota. Por eso, todo lo que se avance negativamente sobre las universidades públicas significa hacerle un daño irreparable a la Argentina”, advirtió.
Jaldo también alertó sobre las consecuencias sociales de una eventual reducción del presupuesto educativo. “Cada recorte en educación imposibilita que muchas familias y jóvenes puedan estudiar. Estoy convencido de que a los índices de pobreza y de indigencia los vamos a superar educando al pueblo, formando profesionales que puedan tener un trabajo y una vida digna”, sostuvo.
En ese sentido, expresó su rechazo a los ajustes aplicados sobre el sistema universitario. “No coincidimos ni estamos de acuerdo para nada con estos recortes a nuestras universidades. Se está privando a muchos jóvenes argentinos de poder cursar sus estudios”, remarcó.
Por último, Jaldo consideró que la transparencia en la administración universitaria es clave para avanzar en acuerdos. “Las universidades tienen que mostrar los números, tener una administración transparente y no oponerse a las auditorías. Si el Gobierno toma decisiones unilaterales de reducir presupuestos, entonces quienes conducen las universidades deben poner los números sobre la mesa. A través del diálogo y el consenso, se puede llegar a un entendimiento”, concluyó.
El gobernador en uso de licencia cerró su mensaje con un llamado a proteger el acceso a la educación pública como un derecho fundamental. “En definitiva, quienes se benefician o se perjudican son las generaciones presentes y futuras que quieren educarse en la universidad pública, porque hoy no tienen otra alternativa”, afirmó.