Osvaldo Jaldo cuestionó los recortes de la Nación al presupuesto educativo federal

Jaldo hizo énfasis en el rol del Estado como garante del acceso a la educación pública, y destacó la función social que cumplen las universidades nacionales. “El Estado también incluye a las universidades, que son públicas, que nos han permitido tanto a los que tienen recursos como a los que no, poder cursar estudios, recibirse, obtener un título universitario, acceder a un trabajo digno y formar una familia”, expresó.