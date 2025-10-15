Murió la locutora María Eugenia Karall a los 52 años

María Eugenia Karall, reconocida locutora de Radio 10, falleció este miércoles a los 52 años.
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la emisora donde trabajaba. En un emotivo posteo, Radio 10 expresó: "Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10".
Además, el mensaje destacó que "su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella". El posteo generó una ola de condolencias entre compañeros y oyentes, quienes recordaron a Karall con cariño.
Durante el día de su fallecimiento, Radio 10 dedicó su programación a honrar su memoria. En el programa Argenzuela, el periodista Mauro Federico tomó un momento para recordar a Karall. "Trabajábamos hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio", comentó.
Federico destacó la valentía de Karall, quien "venía peleando como una leona". También enfatizó la tranquilidad que generaba trabajar junto a ella, describiéndola como "una bella persona" y "un excelente profesional".