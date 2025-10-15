Secciones
EspectáculosFamosos

Murió la locutora María Eugenia Karall a los 52 años

La noticia fue confirmada este miércoles en las redes sociales de Radio 10.

Murió la locutora María Eugenia Karall a los 52 años
Hace 1 Hs

María Eugenia Karall, reconocida locutora de Radio 10, falleció este miércoles a los 52 años.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la emisora donde trabajaba. En un emotivo posteo, Radio 10 expresó: "Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10".

Además, el mensaje destacó que "su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella". El posteo generó una ola de condolencias entre compañeros y oyentes, quienes recordaron a Karall con cariño.

Durante el día de su fallecimiento, Radio 10 dedicó su programación a honrar su memoria. En el programa Argenzuela, el periodista Mauro Federico tomó un momento para recordar a Karall. "Trabajábamos hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio", comentó.

Federico destacó la valentía de Karall, quien "venía peleando como una leona". También enfatizó la tranquilidad que generaba trabajar junto a ella, describiéndola como "una bella persona" y "un excelente profesional".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
3

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
4

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
5

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios