Falleció Luis Pedro Toni a los 91 años: la huella que dejó en el periodismo argentino

En televisión alcanzó gran popularidad gracias a su participación en Nuevediario, el noticiero de Canal 9, y en Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich. Además, su rostro apareció en varias películas, entre ellas Brigada explosiva (1986), Los pilotos más locos del mundo y La clínica loca (ambas de 1988). En sus últimos años, continuó activo como columnista en Radio 10 y participó en producciones como Blackie: una vida en blanco y negro (2012) y Tras la pantalla (2015).