Dejar de fumar mejora la memoria

Al principio no será fácil: la abstinencia

Es crucial entender que en el período inmediatamente posterior a dejar de fumar (días o semanas), algunas personas pueden experimentar déficits cognitivos, pero temporales. Esto se debe al síndrome de abstinencia de la nicotina. Los episodios pueden incluir dificultad para concentrarse, irritabilidad y, en algunos casos, alteraciones temporales en la atención y la memoria.



Lo importante para no sucumbir en la meta de dejar de fumar, es entender que el efecto es transitorio, una adaptación del cerebro a la ausencia de nicotina. Una vez que el cerebro se reajusta, los beneficios a largo plazo superan con creces esta dificultad inicial que desembocará en mejorar la función cerebral a medida que se envejece.