Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Zuberbühler es productora y corresponsal ganadora de un Emmy, formada en la Universidad Austral y con un máster en Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad de Nueva York (NYU). Desde 2011 reside en Nueva York, donde consolidó una carrera destacada en medios internacionales. Entre sus trabajos se destacan su labor como productora en “60 Minutes” de CBS y, desde 2020, como corresponsal de TN en Estados Unidos, además de colaborar con el diario Perfil en política internacional.