Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

La película se proyectará hoy desde las 18 en el Espacio Incaa.

SOBRE UN HECHO REAL. “Belén” se ambienta en Tucumán en 2014. SOBRE UN HECHO REAL. “Belén” se ambienta en Tucumán en 2014.
Hace 4 Hs

La película “Belén” continúa su sólido camino en las salas comerciales de todo el país, y mantiene un atractivo promedio de venta de entradas que la posiciona -hasta el pasado fin de semana, según los datos proporcionados por la página ultracine.com- en el quinto lugar de las producciones más vistas en la última semana.

El sitio especializado publica que el filme dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, con un numeroso elenco tucumano que encabeza Camila Pláate, ya fue visto por 73.000 personas desde su estreno hace casi tres semanas. En tanto, las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la ubica en el cuarto puesto entre las realizaciones argentinas más vistas en este año, detrás de “Homo argentum”, “Mazel Tov” y “El novio de mamá” (está muy cerca de superarla y entrar en el podio).

En el Espacio Incaa

En Tucumán, aparte de seguir en el circuito clásico, “Belén” sumará hoy una proyección especial en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), desde las 18, con la participación de Soledad Deza (abogada defensora del caso real, interpretada por Fonzi en la ficción) y de la actriz Ruth Pláate, quien actuó en el filme. Se la repondrá el domingo, lunes y martes próximos.

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

La trama se sitúa en Tucumán, en 2014, cuando una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Deza luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia, hasta lograr su absolución.

Temas Ente CulturalInstituto Nacional de Cine y Artes AudiovisualesSoledad Dezasala Orestes Caviglia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Camila Pláate, protagonista de Belén: “Me atraviesa el personaje, ser mujer, ser madre y ser tucumana”

Camila Pláate, protagonista de "Belén": “Me atraviesa el personaje, ser mujer, ser madre y ser tucumana”

Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

Lo más popular
En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
1

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Gastronomía e inclusión: La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas
2

Gastronomía e inclusión: "La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas"

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”
3

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

El parque Prebisch, nuevo pulmón verde en Tucumán

6

Cartas de lectores: persona no vidente

Más Noticias
Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial San Miguel

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial "San Miguel"

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

El intransigente Netanyahu

El intransigente Netanyahu

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Comentarios