“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

La película “Belén” continúa su sólido camino en las salas comerciales de todo el país, y mantiene un atractivo promedio de venta de entradas que la posiciona -hasta el pasado fin de semana, según los datos proporcionados por la página ultracine.com- en el quinto lugar de las producciones más vistas en la última semana.
El sitio especializado publica que el filme dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, con un numeroso elenco tucumano que encabeza Camila Pláate, ya fue visto por 73.000 personas desde su estreno hace casi tres semanas. En tanto, las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la ubica en el cuarto puesto entre las realizaciones argentinas más vistas en este año, detrás de “Homo argentum”, “Mazel Tov” y “El novio de mamá” (está muy cerca de superarla y entrar en el podio).
En el Espacio Incaa
En Tucumán, aparte de seguir en el circuito clásico, “Belén” sumará hoy una proyección especial en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), desde las 18, con la participación de Soledad Deza (abogada defensora del caso real, interpretada por Fonzi en la ficción) y de la actriz Ruth Pláate, quien actuó en el filme. Se la repondrá el domingo, lunes y martes próximos.
La trama se sitúa en Tucumán, en 2014, cuando una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Deza luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia, hasta lograr su absolución.