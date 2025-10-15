Qué hace y cómo vive Carlos Nair Menem, el hijo del ex presidente argentino

En el plano laboral, Carlos Nair está involucrado en un emprendimiento de moda que incluye remeras y buzos, impulsado por la hija de Priscila, y continúa vinculado al mundo del motociclismo, su gran pasión. La etapa actual también incluye un enfoque en el cuidado personal: sigue un tratamiento psicológico, mantiene un plan nutricional y expresa el deseo de ser padre nuevamente antes de los 50 años.