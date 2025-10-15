Así es la casa donde Morena Rial cumpliría la prisión domiciliaria junto a su hijo

Morena Rial sigue a la espera de la resolución judicial que definirá si podrá transitar su proceso legal bajo prisión domiciliaria. La hija de Jorge Rial solicitó que la medida se efectúe en su hogar, acompañada de su hijo menor, Amadeo.
Según fuentes cercanas, ya se habría seleccionado la propiedad donde cumpliría la domiciliaria: una vivienda en la provincia de Buenos Aires que fue acondicionada especialmente para recibir a la mediática y a su hijo.
Un espacio preparado pero compartido
Lejos de la imagen de una mansión privada, la casa funciona como pensión con áreas compartidas, ubicada en un barrio residencial. Un cronista que recorrió el lugar señaló que el ingreso principal está protegido con cadena y candado.
Para la llegada de Morena y Amadeo, la vivienda fue remodelada: se pintaron ambientes, se realizaron refacciones y se incorporaron muebles nuevos, enviados por Jorge Rial pensando en la comodidad de su nieto. La propiedad está al lado de la casa de su amiga Evelyn, quien la acompañaría durante este período.
A pesar de las modificaciones, aún se registran ajustes finales: otro inquilino, que residía allí, estaría mudándose en las próximas horas para dejar el espacio disponible. Según indicaron fuentes judiciales, la vivienda reúne los requisitos necesarios para que la domiciliaria se aplique.