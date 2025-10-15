Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Más deportes
La historia de "DJ" Alicea, el estadounidense que eligió Tucumán y jugará con Estudiantes la Liga Argentina
Con pasado en la NCAA D2 y raíces puertorriqueñas, el escolta cruzó las fronteras de su país para seguir creciendo en el básquet.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
ENTRENAMIENTO. "DJ" Alicea escucha atentamente las indicaciones de Fabricio Espósito, el entrenador de Estudiantes.
Por
Benjamín Papaterra
Hace 38 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Estados Unidos de América
San Miguel de Tucumán
Liga Argentina
Estudiantes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Puerto Rico?
El regreso más inesperado terminó en oro
Joaquín Cisneros apunta alto en el Mundial de Tiro en Grecia
Lo más popular
Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
Más Noticias
San Martín vive días de transición: a la espera de elecciones, se abre la puerta a un trueque con Tigre
Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico
Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase
Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más