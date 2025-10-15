Unidos por Tucumán firmó un compromiso para impulsar acciones contra el narcotráfico

Por su parte, Canelada advirtió que “las alarmas están encendidas” y explicó dos factores que potencian el poder de las organizaciones criminales: los contextos de pobreza, donde los narcos reclutan jóvenes en situación vulnerable, y la conexión con sectores políticos. “Si los narcos acceden al Estado, esto pone en jaque la seguridad y la democracia de un país. Pensemos en lugares como México o Colombia, los procesos terribles que han vivido y siguen viviendo. Y todo esto se agrava cada vez que cae un narco y tiene lazos o fotografías con referentes del oficialismo o cada día que pasa sin que se promulgue la ley que se aprobó en 2018 para desvincular a cualquier empleado público con causas por venta de drogas. ¿Por qué Manzur y Jaldo la han hecho dormir durante siete años?”, cuestionó.