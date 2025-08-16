Rumbo al 26 de octubre: Roberto Sánchez presentó la lista de Unidos por Tucumán

El diputado nacional Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán) inició este sábado formalmente su campaña electoral rumbo al 26 de octubre y aprovechó la ocasión para confirmar la integración de la lista que lo acompañará.
“Estoy muy contento con la alternativa que le proponemos a la sociedad tucumana. Hay dirigentes jóvenes con mucho compromiso, honestidad y también experiencia en la gestión pública. Los tucumanos no quieren vivir en la pelea. Quieren votar por el sentido común y defender valores que nos identifican como sociedad. Esta es la lista a favor de la educación pública, de la salud de calidad y de la administración del Estado con transparencia y pensando en la gente”, afirmó Sánchez.
Y agregó: “Tucumán necesita una profunda transformación y en octubre tenemos la oportunidad de decirlo en las urnas. Eso no se hace con violencia, ni con agresiones, ni con soluciones mágicas que se dictan desde Buenos Aires. La mayoría de los tucumanos queremos estar unidos y eso es lo que vamos a demostrar en octubre, porque creemos que un Tucumán mejor es posible”.
El candidato encabeza la lista del frente Unidos por Tucumán. Lo acompaña en segundo lugar Micaela Viña, contadora de profesión y referente del partido Nueva Fuerza; en tercer lugar se postula el concejal José María Canelada, mientras que el cuarto término quedó para Milagros Celiz, presidenta de la Federación Universitaria de Tucumán.
En tanto, la lista la completan José Vera, Belén Cejas y el empresario Mario Ibrahim.
La primera actividad de campaña de Sánchez como candidato sumó los legisladores Walter Berarducci, Claudio Viña y Freddy Toscano que apoyan la postulación del radical.
También se sumaron a este espacio los legisladores, José Cano, Silvia Elías y Raquel Nievas; los concejales Gustavo Cobos y Leandro Argañaraz, entre otros. Cabe descarta el apoyo del Intendente de Concepción Alejandro Molinuevo.