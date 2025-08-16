Rumbo al 26 de octubre: Roberto Sánchez presentó la lista de Unidos por Tucumán

“Estoy muy contento con la alternativa que le proponemos a la sociedad tucumana. Hay dirigentes jóvenes con mucho compromiso, honestidad y también experiencia en la gestión pública. Los tucumanos no quieren vivir en la pelea. Quieren votar por el sentido común y defender valores que nos identifican como sociedad. Esta es la lista a favor de la educación pública, de la salud de calidad y de la administración del Estado con transparencia y pensando en la gente”, afirmó Sánchez.