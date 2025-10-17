Una ciudad turística de Brasil cobrará una tasa ambiental a viajeros por vía terrestre desde 2026

El cobro, que se realizará de manera automática mediante la lectura de patentes, busca regular el flujo de turistas, mejorar la movilidad urbana y reducir la presión sobre las áreas naturales. Las tarifas variarán según el tipo de vehículo y el tiempo de estadía: las motocicletas abonarán 3 reales por día; los autos, 9,90; las camionetas, 12,90 y los autobuses hasta 70 reales. Los camiones y acoplados pagarán el máximo: 90 reales diarios. Un real equivale a alrededor de $ 270 según la cotización de este viernes.