Ofrecen 650 becas completas de posgrados en Brasil para múltiples disciplinas

La convocatoria 2026 del Programa de Estudiantes‑Convenio de Posgrado (PEC‑PG) ya está abierta para quienes busquen continuar sus estudios en Brasil en numerosas áreas de conocimiento desde las ciencias sociales hasta la salud. Se aceptan postulaciones hasta el 29 de septiembre de 2025, con la inscripción disponible desde el 14 de agosto.
El programa, gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), CAPES y CNPq, promueve la integración académica y el intercambio científico, y permite a estudiantes extranjeros realizar posgrados en Brasil con beneficios que incluyen cobertura de matrícula, seguro médico y pasajes internacionales.
PEC‑PG ofrece tres modalidades de beca:
- Maestría completa (hasta 24 meses)
- Doctorado completo (hasta 48 meses)
- Doctorado sándwich (estancia de 6 a 10 meses)
¿Quiénes pueden postularse?
El programa establece criterios claros para los aspirantes:
- Ser ciudadano de país en desarrollo con convenio con Brasil, sin nacionalidad ni residencia permanente brasileña.
- Contar con título de grado y, en caso de doctorado, no haberlo obtenido ya.
- En el caso del doctorado sándwich, estar cursando doctorado en el extranjero y haber completado al menos un año.
- Presentar prueba de competencia en portugués, aunque puede variar según la institución receptora.
La inscripción es gratuita y se realiza online (https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-estudantes-convenio-de-pos-graduacao-pec-pg). La postulación incluye documentación como carta de aceptación, proyecto de investigación, CV actualizado (en Lattes y ORCID) y datos personales, entre otros.
Para muchos jóvenes tucumanos, la beca PEC‑PG representa una vía excepcional para cursar posgrados en Brasil con respaldo institucional completo. Con cupos disponibles, plazos definidos y cobertura integral, esta convocatoria es una oportunidad concreta para avanzar en formación académica internacional.