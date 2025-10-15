El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico

Luego del triunfo 6-0 ante Puerto Rico, Lionel Scaloni acudió a la conferencia de prensa para analizar el rendimiento de la Selección Argentina. Pero un detalle insólito captó la atención de todos: una persona comenzó a golpear una puerta blanca en plena exposición.
El DT frenó su discurso y miró a su jefe de prensa, Nicolás Novello, antes de soltar con humor que abrieran la puerta. “La puerta... que entre”, lanzó entre risas, lo que generó una reacción divertida entre los presentes. Sin embargo, segundos después la puerta volvió a sonar y su gesto de resignación desató carcajadas en toda la sala.
Novello pidió entonces a un asistente de la organización que colocaran un custodio del otro lado para evitar nuevas interrupciones. El técnico, entre sonrisas, retomó su explicación sobre los futbolistas que sumaron minutos durante la gira.
Entre risas y análisis futbolístico
Ya sin interrupciones, Scaloni reflexionó sobre el balance de los amistosos. Dijo que “queríamos ver a los chicos que no venían sumando minutos” y agregó que “jugar con esta camiseta es importante”. También elogió a Nico Paz y Franco Mastantuono: “Son muy importantes para nosotros. Tienen características distintas y la idea es seguir dándoles rodaje”.