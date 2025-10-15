El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico

El DT frenó su discurso y miró a su jefe de prensa, Nicolás Novello, antes de soltar con humor que abrieran la puerta. “La puerta... que entre”, lanzó entre risas, lo que generó una reacción divertida entre los presentes. Sin embargo, segundos después la puerta volvió a sonar y su gesto de resignación desató carcajadas en toda la sala.