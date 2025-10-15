Secciones
DeportesFútbol

El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico

El DT vivió un momento insólito mientras hablaba con los periodistas en el Inter Miami Stadium. La situación provocó risas y obligó a parar la conferencia.

El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico
Hace 1 Hs

Luego del triunfo 6-0 ante Puerto Rico, Lionel Scaloni acudió a la conferencia de prensa para analizar el rendimiento de la Selección Argentina. Pero un detalle insólito captó la atención de todos: una persona comenzó a golpear una puerta blanca en plena exposición.

El DT frenó su discurso y miró a su jefe de prensa, Nicolás Novello, antes de soltar con humor que abrieran la puerta. “La puerta... que entre”, lanzó entre risas, lo que generó una reacción divertida entre los presentes. Sin embargo, segundos después la puerta volvió a sonar y su gesto de resignación desató carcajadas en toda la sala.

Novello pidió entonces a un asistente de la organización que colocaran un custodio del otro lado para evitar nuevas interrupciones. El técnico, entre sonrisas, retomó su explicación sobre los futbolistas que sumaron minutos durante la gira.

Entre risas y análisis futbolístico

Ya sin interrupciones, Scaloni reflexionó sobre el balance de los amistosos. Dijo que “queríamos ver a los chicos que no venían sumando minutos” y agregó que “jugar con esta camiseta es importante”. También elogió a Nico Paz y Franco Mastantuono: “Son muy importantes para nosotros. Tienen características distintas y la idea es seguir dándoles rodaje”.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolPuerto RicoLionel ScaloniNico PazDTFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Los casilleros son pocos”: Scaloni encendió la pelea por los últimos lugares rumbo al Mundial 2026

“Los casilleros son pocos”: Scaloni encendió la pelea por los últimos lugares rumbo al Mundial 2026

Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección

Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

Con varias sorpresas, la formación que probó Scaloni en la última práctica antes de enfrentar a Puerto Rico

Con varias sorpresas, la formación que probó Scaloni en la última práctica antes de enfrentar a Puerto Rico

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
3

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?
4

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura
6

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios