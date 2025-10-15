Secciones
DeportesFútbol

Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección

El entrenador valoró la gira por Estados Unidos y la presencia de Lionel Messi en Miami. Además, destacó a las jóvenes promesas.

Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección
Hace 1 Hs

La Selección Argentina cerró su gira por Estados Unidos con una contundente goleada 6-0 ante Puerto Rico. A diferencia del duelo frente a Venezuela, Lionel Messi fue titular y completó los 90 minutos en el estadio del Inter Miami, donde los hinchas vibraron con su capitán.

Tras el triunfo, Lionel Scaloni celebró la presencia del rosarino y explicó su decisión. Contó que le preguntó si estaba para jugar y que el Diez respondió que sí. “Para nosotros es una alegría poder contar con él. Tanto él como Rodrigo De Paul se habrán sentido cómodos por haber jugado en la casa de Messi”, expresó el DT.

El entrenador valoró la importancia de estos amistosos, sobre todo para quienes buscan un lugar en la lista final del Mundial. “Queríamos ver a los chicos que no venían sumando minutos. Podemos debatir si el partido fue fácil o no, pero jugar con esta camiseta es importante. Yo debuté con Libia y todavía lo tengo grabado. Es importante que sigan haciendo bien las cosas en sus clubes para meterle presión a sus compañeros y ganarse un lugar”, analizó.

También resaltó el rendimiento de los jóvenes que sumaron minutos. “Son jugadores que han demostrado que pueden estar en la Selección. Sabemos que van a rendir y que no te van a dejar tirados más allá del rival”, aseguró el técnico.

Lo que viene para la Scaloneta

De cara al futuro, Scaloni destacó especialmente a Nico Paz y Franco Mastantuono, dos promesas con proyección mundialista. “Son jugadores muy importantes para nosotros. Si bien juegan en la misma posición, tienen características distintas. Hoy no tienen lugar en el once, pero la idea es darles minutos”, explicó. La Selección volverá a jugar en noviembre ante Angola, en la última fecha FIFA del año.

Temas Lionel MessiVenezuelaLibiaSelección Argentina de fútbolFédération Internationale de Football AssociationPuerto RicoAngolaRodrigo De Paul
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Los casilleros son pocos”: Scaloni encendió la pelea por los últimos lugares rumbo al Mundial 2026

“Los casilleros son pocos”: Scaloni encendió la pelea por los últimos lugares rumbo al Mundial 2026

Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

Con varias sorpresas, la formación que probó Scaloni en la última práctica antes de enfrentar a Puerto Rico

Con varias sorpresas, la formación que probó Scaloni en la última práctica antes de enfrentar a Puerto Rico

“Yo decidí que no juegue”: Lionel Scaloni explicó la ausencia de Messi y analizó la victoria ante Venezuela

“Yo decidí que no juegue”: Lionel Scaloni explicó la ausencia de Messi y analizó la victoria ante Venezuela

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
3

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?
4

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura
6

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios