Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección

El entrenador valoró la importancia de estos amistosos, sobre todo para quienes buscan un lugar en la lista final del Mundial. “Queríamos ver a los chicos que no venían sumando minutos. Podemos debatir si el partido fue fácil o no, pero jugar con esta camiseta es importante. Yo debuté con Libia y todavía lo tengo grabado. Es importante que sigan haciendo bien las cosas en sus clubes para meterle presión a sus compañeros y ganarse un lugar”, analizó.