Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección

La Selección Argentina cerró su gira por Estados Unidos con una contundente goleada 6-0 ante Puerto Rico. A diferencia del duelo frente a Venezuela, Lionel Messi fue titular y completó los 90 minutos en el estadio del Inter Miami, donde los hinchas vibraron con su capitán.
Tras el triunfo, Lionel Scaloni celebró la presencia del rosarino y explicó su decisión. Contó que le preguntó si estaba para jugar y que el Diez respondió que sí. “Para nosotros es una alegría poder contar con él. Tanto él como Rodrigo De Paul se habrán sentido cómodos por haber jugado en la casa de Messi”, expresó el DT.
El entrenador valoró la importancia de estos amistosos, sobre todo para quienes buscan un lugar en la lista final del Mundial. “Queríamos ver a los chicos que no venían sumando minutos. Podemos debatir si el partido fue fácil o no, pero jugar con esta camiseta es importante. Yo debuté con Libia y todavía lo tengo grabado. Es importante que sigan haciendo bien las cosas en sus clubes para meterle presión a sus compañeros y ganarse un lugar”, analizó.
También resaltó el rendimiento de los jóvenes que sumaron minutos. “Son jugadores que han demostrado que pueden estar en la Selección. Sabemos que van a rendir y que no te van a dejar tirados más allá del rival”, aseguró el técnico.
Lo que viene para la Scaloneta
De cara al futuro, Scaloni destacó especialmente a Nico Paz y Franco Mastantuono, dos promesas con proyección mundialista. “Son jugadores muy importantes para nosotros. Si bien juegan en la misma posición, tienen características distintas. Hoy no tienen lugar en el once, pero la idea es darles minutos”, explicó. La Selección volverá a jugar en noviembre ante Angola, en la última fecha FIFA del año.