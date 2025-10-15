Secciones
Maxi López, entre MasterChef y un viaje de urgencia a Suiza: crece la tensión detrás de cámaras del reality

Se filtró esta información y varios famosos compiten por remplazarlo.

Maxi López, entre MasterChef y un viaje de urgencia a Suiza: crece la tensión detrás de cámaras del reality
Hace 2 Hs

El exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity, Maxi López, se ausentará durante los siguientes días de la grabación del reality debido a una emergencia. Aunque, esto tardará en verse en la pantalla televisiva debido a que los programas no son emitidos en vivo, se filtró esta información y varios famosos compiten por remplazarlo.

Preocupación en MasterChef Celebrity: qué le pasó a Andy Chango y quiénes más resultaron heridos

El abandono urgente del país por parte del exesposo de Wanda Nara, de debe a un accidente doméstico que tuvo su actual esposa, Daniela Christiansson. La pareja actualmente atraviesa un embarazo que se está gestando en su séptimo mes, por lo que la preocupación fue total.

Problemas imprevistos entre Maxi López y la producción de MaterChef Celebrity

Según contó Daniel Fava al aire de A la tarde (América), el viaje exprés del exfutbolista “habría desatado un escándalo inesperado”. El periodista informó que “a esta hora, está en vuelo rumbo a Suiza. El avión partió a las 15 horas”, y dio a entender que este desplazamiento de último momento no fue bien recibido por la producción de MasterChef Celebrity (Telefe).

Respecto a la urgencia del viaje, Fava explicó que se modificaron los planes iniciales de su participación en el reality. “El arreglo original era ‘yo voy, estoy una semanita, me eliminan y me voy a casa con la familia’. Pero el modo Wanda de ‘lo veo y lo quiero’ hizo cambiar todo”, señaló el periodista, en alusión a la conductora del programa. Sus palabras dejaron entrever que la decisión fue tomada de forma repentina e impulsiva.

Luego, añadió que “recién mañana llegará a Suiza, donde estará con la mujer cuatro o cinco días porque tiene una obligación asumida con la producción y con Wanda”. Antes del viaje, reveló Fava, desde el programa le dieron un ultimátum: “Le dijeron sí o sí, el próximo martes al mediodía, tenés que estar acá para volver a grabar el programa”. Finalmente, todos especularon que la urgencia de su partida estaría relacionada con el último posteo de su pareja, embarazada de siete meses.

El posteo de la pareja de Maxi López que encendió las alarmas

Daniela Christiansson sorprendió en redes con un mensaje que muchos interpretaron como un reclamo hacia Maxi López. Embarazada de siete meses y lejos de su pareja, la modelo sueca contó que tuvo un lunes complicado. “Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, relató en su publicación.

Más tranquila, aclaró que el incidente no pasó a mayores. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, escribió, aunque no ocultó su cansancio. “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”, expresó, reflejando el desgaste físico y emocional que atraviesa en esta etapa del embarazo.

