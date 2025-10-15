¿Qué significa tener los niveles bajos de zinc y cómo darte cuenta?

Los estudios muestran que la cantidad diaria recomendada de zinc es de unos ocho microgramos (mg) para las mujeres adultas y de 11 mg para los hombres adultos. Los niveles de zinc inferiores a esas cantidades suelen deberse a la desnutrición o a ciertas enfermedades. Según la especialista Samantha Dieras, rectora de Servicios de Nutrición Ambulatoria del Hospital Mount Sinai, esta afección puede producirse en personas con trastornos gastrointestinales, antecedentes de abuso de alcohol y en aquellas que se han sometido a una cirugía para perder peso. También puede ocurrir si se llevan a cabo regímenes de alimentación como las dietas vegetarianas o veganas o si se está cursando un embarazo o lactancia.