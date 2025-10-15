Secciones
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

La temperatura mínima fue de 13 °C. Se espera cielo despejado. El pronóstico extendido.

SOL A PLENO. Las tucumanas y tucumanos deberán extremar los cuidados para evitar prolongadas exposiciones al sol. SOL A PLENO. Las tucumanas y tucumanos deberán extremar los cuidados para evitar prolongadas exposiciones al sol. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada veraniega en pleno octubre para San Miguel de Tucumán y el resto de la provincia. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se presenta con cielo despejado, mucho sol y una jornada muy calurosa, con una temperatura máxima que llegaría a los 35 °C.

La mañana comenzó con un leve respiro antes del calor, con una temperatura mínima de 13 °C, una humedad del 69%, vientos de 5 km/h, presión atmosférica de 1008.1 mb y una visibilidad de 8 km. Las condiciones fueron estables y el cielo se mantuvo despejado desde las primeras horas, lo que anticipa un fuerte aumento térmico hacia el mediodía.

De acuerdo con el SMN, cerca del mediodía se esperan 28 °C, cielo despejado, con una humedad del 30% y vientos del sector este, de 8 km/h. El ascenso térmico continuará durante la tarde, cuando se registrará la temperatura más alta del día, con una máxima de 35 °C, una nubosidad del 4% y una humedad relativa del 25%.

El alivio recién llegará al caer la noche. Se estima que la temperatura descienda hasta los 24 °C, la nubosidad será del 8% y los vientos soplarán a 7 km desde el noroeste. Aun así, se mantendrá un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con sensación térmica elevada debido a la baja circulación de aire.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico del tiempo extendido indica que el jueves las condiciones cambiarán de forma progresiva. Se prevé una jornada inestable, con cielo despejado por la mañana y una mínima de 20 °C. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la nubosidad aumentará hacia el mediodía y podrían registrarse tormentas aisladas durante la siesta, fenómeno que se extendería hasta el viernes. La máxima se ubicará en torno a los 33 °C.

