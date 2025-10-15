El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El pronóstico del tiempo extendido indica que el jueves las condiciones cambiarán de forma progresiva. Se prevé una jornada inestable, con cielo despejado por la mañana y una mínima de 20 °C. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la nubosidad aumentará hacia el mediodía y podrían registrarse tormentas aisladas durante la siesta, fenómeno que se extendería hasta el viernes. La máxima se ubicará en torno a los 33 °C.