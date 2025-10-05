Carta de amor de Maduro a Trump

Nada tengo que ver con aquellos polvos con los que tan groseramente me vinculas, no me cansaré de repetírtelo. Sigo sin entender qué te hice para que reaccionaras de semejante manera. Me acusas de cosas horribles, Donald, tú y tus amigos de la ONU, y has ventilado a medio mundo ciertos detalles de mi vida que un caballero de verdad se llevaría a la tumba. ¿Cómo crees que me siento? Es verdad que en mi vida han pasado cosas, y hasta puedo reconocer que he cometido errores, quién no. Tú también tienes un pasado, recuérdalo, tú y los tuyos, porque en esta historia nadie ha jugado limpio del todo. Y ahora parece que el único que tiene que pagar las culpas soy yo. Es injusto. No sé, siento que todo esto es una pesadilla… Quieres que caiga preso en tus redes, pero ¿acaso no lo estoy ya? ¿O prefieres verme muerto, en realidad? Porque eso pareciera, con todos esos barcos llenos de misiles con los que me tienes rodeado.