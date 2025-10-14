Lionel Messi anunció la “Messi Cup”: ¿cuáles son los equipos argentinos que estarán en el torneo?

Lionel Messi volvió a sorprender con un anuncio relacionado al fútbol. A través de sus redes sociales, el capitán de la Selección Argentina presentó la “Messi Cup”, un torneo internacional Sub 16 que se disputará del 9 al 14 de diciembre en Miami, con la participación de River Plate y Newell’s Old Boys, además de varios gigantes del fútbol europeo.
“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, publicó el astro rosarino en Instagram.
La competencia reunirá a ocho equipos Sub 16: Inter Miami CF, FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea. Los partidos se jugarán en las instalaciones del Inter Miami, entre el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, sedes que concentrarán toda la actividad durante la semana.
El formato prevé dos grupos de cuatro equipos que se enfrentarán todos contra todos. Luego llegarán los playoffs, con instancias eliminatorias, partido por el tercer puesto y final en el Chase Stadium, donde se coronará al primer campeón de la historia de la Messi Cup.
El torneo estará organizado por 525 Rosario, la productora fundada por Messi, y tendrá también una agenda paralela de actividades culturales, deportivas y empresariales. En el Faena Forum se realizará una cumbre internacional que reunirá a referentes del deporte, la cultura y los negocios, mientras que la Messi Cup Summit Party se llevará a cabo en el restaurante Pao by Paul Qui, reforzando el carácter integrador del evento.
“La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, expresó Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.
Más allá de la competencia, la propuesta busca inspirar a las nuevas generaciones y consolidarse como un espacio global de formación, innovación y celebración del fútbol juvenil. Para River y Newell’s, además, significará compartir escenario con clubes de élite en un certamen que promete marcar un antes y un después en el desarrollo del fútbol formativo.