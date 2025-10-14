Lionel Messi anunció la “Messi Cup”: ¿cuáles son los equipos argentinos que estarán en el torneo?

El torneo estará organizado por 525 Rosario, la productora fundada por Messi, y tendrá también una agenda paralela de actividades culturales, deportivas y empresariales. En el Faena Forum se realizará una cumbre internacional que reunirá a referentes del deporte, la cultura y los negocios, mientras que la Messi Cup Summit Party se llevará a cabo en el restaurante Pao by Paul Qui, reforzando el carácter integrador del evento.