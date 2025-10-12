Secciones
Lionel Messi le mandó un mensaje a la Selección Argentina Sub-20 y felicitó a un jugador en particular

El capitán de la Selección mayor celebró el pase a semifinales en el Mundial de Chile y destacó el gol de Mateo Silvetti, joven rosarino que sigue sus pasos en Inter Miami.

Hace 1 Hs

La Selección Argentina Sub 20 continúa su marcha triunfal en el Mundial que se desarrolla en Chile. El sábado por la noche, el conjunto dirigido por Diego Placente venció 2-0 a México y se metió entre los cuatro mejores del torneo. Después del partido, los jóvenes recibieron un inesperado mensaje de apoyo de Lionel Messi, que siguió el encuentro desde Estados Unidos.

El capitán de la Selección mayor comentó en el posteo de la AFA en Instagram que anunciaba el triunfo y escribió “Felicitaciones chicos por el pase a semis!! y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”. El gesto generó una ola de reacciones en redes, ya que el rosarino se tomó el tiempo de destacar el rendimiento de los juveniles mientras atraviesa su propia temporada con el Inter Miami.

El saludo fue especialmente significativo para Mateo Silvetti, autor del segundo tanto ante México. El delantero comparte con Messi varias coincidencias: ambos nacieron en Rosario, se formaron en Newell’s y hoy integran el plantel del Inter Miami. Su gol selló la clasificación y reforzó la conexión simbólica con su ídolo.

Bajas sensibles antes de la semifinal

De cara al cruce ante Colombia, Placente deberá resolver tres ausencias importantes. Valente Pierani sufrió una distensión de rodilla y no volverá a jugar en el certamen. Álvaro Montoro ya había sido desafectado por una fractura de clavícula y Maher Carrizo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Aun así, el cuerpo técnico confía en mantener el nivel que llevó al equipo hasta esta instancia.

La semifinal entre Argentina y Colombia se disputará el miércoles 15 de octubre a las 20 en Santiago. En la otra llave, Marruecos enfrentará al ganador de Noruega y Francia. La ilusión albiceleste crece, ahora impulsada también por el mensaje de quien, desde Miami, sigue siendo el mayor referente del fútbol argentino.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolInter MiamiSelección Argentina Sub-20
