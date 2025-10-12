Lionel Messi le mandó un mensaje a la Selección Argentina Sub-20 y felicitó a un jugador en particular

El capitán de la Selección mayor comentó en el posteo de la AFA en Instagram que anunciaba el triunfo y escribió “Felicitaciones chicos por el pase a semis!! y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”. El gesto generó una ola de reacciones en redes, ya que el rosarino se tomó el tiempo de destacar el rendimiento de los juveniles mientras atraviesa su propia temporada con el Inter Miami.