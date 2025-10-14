"Chiquito" Romero habilitado: ¿por qué la AFA permitió que pueda jugar tanto el torneo Clausura como la Copa Argentina para Argentinos?

Sergio “Chiquito” Romero está a un paso de comenzar una nueva etapa en su carrera. El arquero, que rescindirá su contrato con Boca en las próximas horas, se transformará en refuerzo de Argentinos y podría sumarse este miércoles a los entrenamientos, bajo las órdenes de Nicolás Diez. El acuerdo contempla su vínculo hasta diciembre y, según confirmaron desde La Paternal, estará habilitado para disputar tanto el torneo Clausura como la Copa Argentina.