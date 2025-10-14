"Chiquito" Romero habilitado: ¿por qué la AFA permitió que pueda jugar tanto el torneo Clausura como la Copa Argentina para Argentinos?

Sergio “Chiquito” Romero está a un paso de comenzar una nueva etapa en su carrera. El arquero, que rescindirá su contrato con Boca en las próximas horas, se transformará en refuerzo de Argentinos y podría sumarse este miércoles a los entrenamientos, bajo las órdenes de Nicolás Diez. El acuerdo contempla su vínculo hasta diciembre y, según confirmaron desde La Paternal, estará habilitado para disputar tanto el torneo Clausura como la Copa Argentina.
Inicialmente, su incorporación parecía trabada por cuestiones reglamentarias. El lesionado Diego “Ruso” Rodríguez había participado en más del 70% del campeonato, lo que en principio impedía reemplazarlo. Sin embargo, Argentinos logró destrabar la situación. En la AFA aprobaron el pedido al constatar que, con la extensión del calendario por los playoffs, el arquero no alcanzó ese porcentaje de partidos.
Mientras los presidentes Cristian Malaspina y Juan Román Riquelme ultiman detalles formales de la desvinculación, el cuerpo técnico del “Bicho” ya planifica su integración progresiva al plantel. Romero no ataja desde noviembre de 2024, cuando Boca empató 0-0 ante Huracán, y arrastra varios meses de inactividad. Por eso, todo indica que Gonzalo Siri será quien defienda el arco este viernes, frente a Newell’s.
Romero, de 38 años y nacido en Bernardo de Irigoyen, llega con un recorrido de elite. Jugó en Racing, AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco y Manchester United, además de ser una pieza clave de la selección argentina durante una década. En Boca tuvo un inicio auspicioso (fue figura en la Copa Libertadores 2023), pero las lesiones y algunos episodios polémicos precipitaron su salida, entre ellos el cruce con un plateísta tras un Superclásico.
La especialidad de "Chiquito" Romero
En Argentinos lo buscan por una razón concreta: su solvencia en los penales. El equipo de La Paternal sufrió tres eliminaciones recientes desde los 12 pasos (ante Huracán, Vélez y San Lorenzo), y Romero, especialista en ese rubro, parece el nombre ideal para fortalecer el arco. En Boca detuvo 14 de 32 ejecuciones, una cifra que ilusiona a un “Bicho” que vuelve a apostar por su experiencia y jerarquía para pelear en los frentes decisivos.