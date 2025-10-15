Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Pedido

“Esperemos que esto no quede en la nada. Que las autoridades hagan algo para sancionar al autor de la broma estúpida que hicieron. No puede ser que se perjudique a tantas personas y que el autor siga por la vida como si nada”, opinó Juana de Rodríguez. Su amiga, Lourdes de Pedrotti agregó: “no nos tenemos que olvidar que hace no mucho tiempo atrás, los mocosos de los colegios secundarias hacían lo mismo con las amenazas de bombas. Afortunadamente eso ya pasó porque detuvieron a un par de padres”.