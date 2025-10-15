Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

“La verdad es que se tendría que detener al chistoso que hizo eso. Durante horas la zona fue un caos. Perdieron los vecinos, los comerciantes y los automovilistas. ¿Cuál es la gracia de todo esto?”, aseguró Lilia Estévez, vecina de barrio Sur que padeció las consecuencias de un bromista que dejó en la calle una elemento que simulaba ser una bomba.
El lunes por la tarde, personal de Distrito Urbano descubrió en la esquina de Las Heras y Rondeau un elemento que tenía dos cartuchos y la leyenda que decía “Danger High Explosive”. Estaban unidos con cables y, al parecer, tenía una especie de reloj.
Los uniformados dieron avisos a las autoridades y de manera inmediata se montó un operativo que incluyó cerrar la zona por cuestiones de seguridad. Eso significó impedir que los tucumanos caminaran por esa cuadra y el cierre del tránsito vehicular.
Los especialistas en explosivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía se presentaron en el lugar. Analizaron el artefacto y descubrieron que no era una bomba, ya que no tenía ninguna carga explosiva.
El caos
Los vecinos entrevistados por LA GACETA coincidieron en señalar que los uniformados cerraron toda la cuadra y no permitían que ningún peatón caminara por el lugar. “La gente no entendía nada. Hubo algunas discusiones y hasta ruegos de los habitantes de las casas del lugar”, comentó Marcio Herrera.
“Al poco tiempo, comenzó el show de los bocinazos. Conductores enloquecidos que insultaban y se prendían a sus bocinas para que se acelerara el tránsito. La verdad que todo esto fue una locura”, comentó Fernanda Tolaba. “Encima, el tráfico ya venía complicado por todos los cortes que se registraron en los últimos días en todo este sector de la ciudad. Imagínate con uno nuevo. Era una verdadera locura”, insistió.
Pedido
“Esperemos que esto no quede en la nada. Que las autoridades hagan algo para sancionar al autor de la broma estúpida que hicieron. No puede ser que se perjudique a tantas personas y que el autor siga por la vida como si nada”, opinó Juana de Rodríguez. Su amiga, Lourdes de Pedrotti agregó: “no nos tenemos que olvidar que hace no mucho tiempo atrás, los mocosos de los colegios secundarias hacían lo mismo con las amenazas de bombas. Afortunadamente eso ya pasó porque detuvieron a un par de padres”.
“Ya se inició una investigación para identificar a la persona que arrojó ese elemento. Estamos tomando testimonios y analizando las cámaras de seguridad. Estamos ante un delito de intimidación pública”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.