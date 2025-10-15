Secciones
Seguridad

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Buscan a los desconocidos que dejaron una falsa bomba en la esquina de Las Heras y Rondeau. Intervinieron especialistas y durante horas la zona fue un caos.

VEREDA. Un especialista analiza el supuesto artefacto explosivo. VEREDA. Un especialista analiza el supuesto artefacto explosivo.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

“La verdad es que se tendría que detener al chistoso que hizo eso. Durante horas la zona fue un caos. Perdieron los vecinos, los comerciantes y los automovilistas. ¿Cuál es la gracia de todo esto?”, aseguró Lilia Estévez, vecina de barrio Sur que padeció las consecuencias de un bromista que dejó en la calle una elemento que simulaba ser una bomba.

El lunes por la tarde, personal de Distrito Urbano descubrió en la esquina de Las Heras y Rondeau un elemento que tenía dos cartuchos y la leyenda que decía “Danger High Explosive”. Estaban unidos con cables y, al parecer, tenía una especie de reloj.

Los uniformados dieron avisos a las autoridades y de manera inmediata se montó un operativo que incluyó cerrar la zona por cuestiones de seguridad. Eso significó impedir que los tucumanos caminaran por esa cuadra y el cierre del tránsito vehicular.

Una falsa bomba generó un caos y un gran operativo policial en Barrio Sur

Una falsa bomba generó un caos y un gran operativo policial en Barrio Sur

Los especialistas en explosivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía se presentaron en el lugar. Analizaron el artefacto y descubrieron que no era una bomba, ya que no tenía ninguna carga explosiva.

El caos

Los vecinos entrevistados por LA GACETA coincidieron en señalar que los uniformados cerraron toda la cuadra y no permitían que ningún peatón caminara por el lugar. “La gente no entendía nada. Hubo algunas discusiones y hasta ruegos de los habitantes de las casas del lugar”, comentó Marcio Herrera.

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

“Al poco tiempo, comenzó el show de los bocinazos. Conductores enloquecidos que insultaban y se prendían a sus bocinas para que se acelerara el tránsito. La verdad que todo esto fue una locura”, comentó Fernanda Tolaba. “Encima, el tráfico ya venía complicado por todos los cortes que se registraron en los últimos días en todo este sector de la ciudad. Imagínate con uno nuevo. Era una verdadera locura”, insistió.

Pedido

“Esperemos que esto no quede en la nada. Que las autoridades hagan algo para sancionar al autor de la broma estúpida que hicieron. No puede ser que se perjudique a tantas personas y que el autor siga por la vida como si nada”, opinó Juana de Rodríguez. Su amiga, Lourdes de Pedrotti agregó: “no nos tenemos que olvidar que hace no mucho tiempo atrás, los mocosos de los colegios secundarias hacían lo mismo con las amenazas de bombas. Afortunadamente eso ya pasó porque detuvieron a un par de padres”.

“Ya se inició una investigación para identificar a la persona que arrojó ese elemento. Estamos tomando testimonios y analizando las cámaras de seguridad. Estamos ante un delito de intimidación pública”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

Temas Barrio SurInseguridadJoaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
1

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Reforma impositiva: los cambios urgentes que reclama la economía
2

Reforma impositiva: los cambios urgentes que reclama la economía

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
3

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Creativos en movimiento: se viene la edición 2025 de la muestra de diseño ImaJIM
4

Creativos en movimiento: se viene la edición 2025 de la muestra de diseño ImaJIM

Cómo participar de las charlas informativas virtuales para estudiar en Francia durante 2026
5

Cómo participar de las charlas informativas virtuales para estudiar en Francia durante 2026

6

La incidencia del Proyecto de Biocombustibles

Más Noticias
El mensaje de Cristina Kirchner tras las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones argentinas

El mensaje de Cristina Kirchner tras las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones argentinas

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: Si no gana las elecciones, no contará con nosotros

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

A 18 años del crimen de su esposa, Pablo Amín ya está en condiciones de salir de la cárcel para trabajar

A 18 años del crimen de su esposa, Pablo Amín ya está en condiciones de salir de la cárcel para trabajar

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Doble femicidio en Córdoba: la oscura trama de los otros crímenes que se le imputan a Pablo Laurta

Doble femicidio en Córdoba: la oscura trama de los otros crímenes que se le imputan a Pablo Laurta

Una falsa bomba generó un caos y un gran operativo policial en Barrio Sur

Una falsa bomba generó un caos y un gran operativo policial en Barrio Sur

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Comentarios