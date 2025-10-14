Secciones
Una falsa bomba generó un caos y un gran operativo policial en Barrio Sur

Un desconocido arrojó un artefacto con cables en la calle que tenía la leyenda "Danger High Explosive".

Hace 1 Hs

Una broma de mal gusto generó un caos en Barrio Sur. Un desconocido arrojó en una esquina un artefacto que simulaba ser una bomba. Se montó un operativo y los especialistas en explosivos de la Policía determinaron que era falso.

Ayer por la tarde, personal de Distrito Urbano descubrió en la esquina de Las Heras y Rondeau un elemento que tenía dos cartuchos y la leyenda que decía “Danger High Explosive”. Estaban unidos con cables y, al parecer, tenía una especie de reloj.

Los uniformados dieron avisos a las autoridades y de manera inmediata se montó un operativo que incluyó cerrar la zona por cuestiones de seguridad. Eso significó impedir que los tucumanos caminaran por esa cuadra y el cierre del tránsito vehicular.

Los especialistas en explosivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía se presentaron en el lugar. Analizaron el artefacto y descubrieron que no era una bomba, ya que no tenía ninguna carga explosiva.

“Ya se inició una investigación para identificar a la persona que arrojó ese elemento. Estamos tomando testimonios y analizando las cámaras de seguridad. Estamos ante un delito de intimidación pública”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

