Una falsa bomba generó un caos y un gran operativo policial en Barrio Sur

Una broma de mal gusto generó un caos en Barrio Sur. Un desconocido arrojó en una esquina un artefacto que simulaba ser una bomba. Se montó un operativo y los especialistas en explosivos de la Policía determinaron que era falso.
Ayer por la tarde, personal de Distrito Urbano descubrió en la esquina de Las Heras y Rondeau un elemento que tenía dos cartuchos y la leyenda que decía “Danger High Explosive”. Estaban unidos con cables y, al parecer, tenía una especie de reloj.
Los uniformados dieron avisos a las autoridades y de manera inmediata se montó un operativo que incluyó cerrar la zona por cuestiones de seguridad. Eso significó impedir que los tucumanos caminaran por esa cuadra y el cierre del tránsito vehicular.
Los especialistas en explosivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía se presentaron en el lugar. Analizaron el artefacto y descubrieron que no era una bomba, ya que no tenía ninguna carga explosiva.
“Ya se inició una investigación para identificar a la persona que arrojó ese elemento. Estamos tomando testimonios y analizando las cámaras de seguridad. Estamos ante un delito de intimidación pública”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.