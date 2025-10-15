Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
Proyectos urbanos que pasaron al olvido (Capítulo 5). Durante los siglos XX y XXI se plantearon distintos proyectos, algunos más ambiciosos que otros, para reactivar el ferrocarril y mejorar el tránsito y el transporte público metropolitano.
INTENTOS. La idea sobre un tren elevado cobró cuerpo en los 90. La última de ellas se originó en Tafí Viejo, con el plan de unir el Área Metropolitana.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSaltaJujuySan JavierRamón "Palito" OrtegaTafí ViejoYerba BuenaUniversidad Nacional de Tucumán
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular