Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
Especialistas, gremios y funcionarios advierten que la suspensión de los servicios de larga distancia responde a un trasfondo político y económico que prioriza intereses privados.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
“ESTRELLA DEL NORTE”. El tren tucumano enfrenta el corte del servicio.
Por
Belén Castellano
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Buenos Aires
San Miguel de Tucumán
Cevil Pozo
Córdoba
Tafí Viejo
Argentina
Benjamín Nieva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán recibió con música, danza y mucho sabor local al primer vuelo de Copa Airlines
Facundo Pereyra: “Sueño con llevar la idea de reseteo intestinal a la salud pública”
Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Tendencias para ellos: los secretos de un influencer
Lo más popular
Un clásico renovado: McDonald’s trae a Tucumán la nueva McCrispy Chicken Legend
¿Querés trabajar en el equipo de Franco Colapinto? Alpine lanzó pasantías para estudiantes
¡Nuevo Sporting Outlet!
Efemérides del miércoles 1 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Recuerdos fotográficos: 1889. Llega el tren “bullanguero” a la estación El Provincial
Encuentro de la red Ulacav: Tucumán, sede de charlas sobre arquitectura y vivienda popular
Más Noticias
Catalina Lonac y Susana Maidana exponen en un libro sus pensamientos
El “puré” será la base de la dieta electoral argentina
Sergio Prina: “La actuación siempre está en una zona fronteriza”
Se cierra un mes a pura lectura en las escuelas
Concierto clásico en el teatro San Martín
Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más