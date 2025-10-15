Teatro: mujeres que son “Tejedoras de abismos”

Personaje de ficción

Luego es el turno del único personaje de ficción de la obra, Gregoria Gretel Samsa, la hermana del personaje central de la novela de Franz Kafka y la única que trata de mantener alguna clase de vínculo con ese ser transformado, llena de contradicciones y conflictos internos. Sobre ella (protagonizada por Andrés) pesa la decisión de haberle deseado la muerte, de ya no reconocer en lo que es ahora quien fue antes, en ese proceso que encierra una destrucción de su propia identidad y del entramado familiar patriarcal que se sostenía por el ahora insecto. Expresamente identifica el texto novelado con el propio entorno de Kafka y su vínculo con sus padres y su hermana, para armar un puente entre ficción y realidad que potencia el discurso escénico. Perder a la familia es el final de su propio sentido de vivir; a partir de ahora solo que queda respirar y seguir, desde su figura de mujer “ninguneada”.