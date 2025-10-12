Raúl Sansica: “El teatro nos hace sentir y restituye la humanidad”

Como ejes, menciona “la internacionalización, que pone en diálogo a Córdoba con el mundo; la federalización, bajo el modo de la itinerancia, que le permite llevar el teatro a cada rincón de la provincia, extendiendo su alcance y ampliando su público; la accesibilidad, con propuestas para todos los públicos y en diversos espacios que garantizan la participación a toda la comunidad de Córdoba y la innovación, con actividades experimentales y en espacios no convencionales, en los que el teatro sale a buscar a sus diferentes públicos, porque es la expresión más cabal de la evolución de una sociedad que cree en el hacer cultural como modo de transformación social, estética y fundamentalmente humana”.