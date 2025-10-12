Raúl Sansica: “El teatro nos hace sentir y restituye la humanidad”

“El teatro siempre fue y seguirá siendo un fenómeno popular, una invitación a encontrarnos. Como toda forma de lenguaje, nos permite pensar, sentir e imaginar. Y nos restituye la humanidad”.
Sobre esos pilares sostiene Raúl Sansica, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, la importancia de sostener el Festival Internacional de Teatro, cuya edición número 15 se desarrolla hasta hoy en la provincia mediterránea, movilizando a todo el sector artístico. La primera experiencia se remonta a los albores de la democracia, cuando en 1984 se realizó el primer Latinoamericano, que hoy amplía sus fronteras con elencos también de Europa.
El funcionario reivindica “la permanencia de estos eventos que ya superan los 40 años, lo que solo confirma su relevancia en nuestras tierras, pionera en estas iniciativas”. “Con el correr de los años, se fue configurando una identidad y forjó una tradición: Córdoba es la provincia de los festivales, con más de 400 propuestas anuales. Sostengo el compromiso de valorar y potenciar, a través de las políticas públicas, las expresiones que dan cuenta de quiénes somos”, afirma.
Como ejes, menciona “la internacionalización, que pone en diálogo a Córdoba con el mundo; la federalización, bajo el modo de la itinerancia, que le permite llevar el teatro a cada rincón de la provincia, extendiendo su alcance y ampliando su público; la accesibilidad, con propuestas para todos los públicos y en diversos espacios que garantizan la participación a toda la comunidad de Córdoba y la innovación, con actividades experimentales y en espacios no convencionales, en los que el teatro sale a buscar a sus diferentes públicos, porque es la expresión más cabal de la evolución de una sociedad que cree en el hacer cultural como modo de transformación social, estética y fundamentalmente humana”.
Entre los objetivos de la Agencia que conduce figuran “proteger la cultura desde las diversas prácticas que nos hacen ser ‘nosotros’; valorar los procesos e identidades culturales como parte de la transformación social, en un espacio promotor de igualdades, de sensibilización ante el arte, las prácticas, las trayectorias artísticas y toda forma de manifestación cultural; desarrollar políticas públicas en el ámbito de la gestión cultural; propiciar el acceso a la diversidad de bienes culturales; desarrollar el intercambio artístico y proteger, revalorizar y acrecentar el Patrimonio Cultural de la Provincia”.
Preguntas
Sansica refuerza la importancia de “poder difundir y comunicar todo lo que estamos haciendo con el corazón puesto en la comunidad, para pensar en el rol que tiene el teatro y los festivales en el mundo, no solo en Argentina”. Por ello, se pregunta “¿de qué estamos hablando, qué conocemos, qué trabajamos, dónde estamos situados, cómo se presenta?”, ante una realidad de que cada vez hay menos propuestas de este estilo.
“Permanentemente estamos creando sinergias para que no mueran, pero no la visibilidad que merecen en un planeta totalmente globalizado, en una Argentina que sabemos muy bien que está desfinanciando la cultura en lo nacional, mientras que acá lo tenemos como política de Estado, se nos escucha y logramos tener entidad y tener trabajo ya que todos los hacedores de teatro son trabajadores. Por eso, que nos unamos para que esto sigan y que todos los programas continúen es tan relevante como saber qué nos está faltando para seguir y crecer”, resalta.
En el marco de las posibles respuestas para convocar al público, “trabajar desde lo más ancestral, desde la celebración plena del teatro como fue en su origen, seguir buscando la innovación, investigar en los pueblos originarios y en los derechos humanos, pasar a una nueva teología artística para adultos, para las disidencias y para la juventud, para volver a empezar entre todos”. En ese contexto, reivindica las instancias de las residencias como opciones creativas compartidas entre diferentes saberes y así eludir lo endogámico para profundizar las coproducciones y las políticas de gestión, reuniendo lo público, el privado y lo independiente.
“Hemos logrado consolidar este festival con artistas, hacedores y con un público que se incorpora generación tras generación para lograr el intercambio con otras geografías y diversidades culturales, la experimentación y la reflexión, en el sentido de que el encuentro hace todo posible”, concluye.