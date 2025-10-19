Los emojis de WhatsApp más usados por personas infieles, según la IA

En la era digital, los emojis dejaron de ser simples adornos para transformarse en un lenguaje propio. Estos íconos no solo expresan emociones, sino también intenciones y matices que a veces las palabras no alcanzan a comunicar. Sin embargo, un reciente estudio impulsado por inteligencia artificial puso la lupa sobre un uso mucho más polémico de estos símbolos: las conversaciones de pareja y la infidelidad.