Los emojis de WhatsApp más usados por personas infieles, según la IA

El análisis, que se basó en patrones de texto y frecuencia de uso, buscó responder una pregunta inquietante: ¿existe un vínculo entre ciertos emojis y comportamientos relacionados con el engaño?

En la era digital, los emojis dejaron de ser simples adornos para transformarse en un lenguaje propio. Estos íconos no solo expresan emociones, sino también intenciones y matices que a veces las palabras no alcanzan a comunicar. Sin embargo, un reciente estudio impulsado por inteligencia artificial puso la lupa sobre un uso mucho más polémico de estos símbolos: las conversaciones de pareja y la infidelidad.

El análisis, que se basó en patrones de texto y frecuencia de uso, buscó responder una pregunta inquietante: ¿existe un vínculo entre ciertos emojis y comportamientos relacionados con el engaño? La hipótesis central sostiene que quienes ocultan una relación paralela desarrollan un “código secreto” para comunicarse sin ser descubiertos. La inteligencia artificial examinó miles de chats, detectando cómo algunos íconos se repiten en contextos donde se busca disimular la doble intención o mantener un vínculo oculto.

Los resultados sorprendieron incluso a los especialistas. Los emojis asociados a la infidelidad no siempre son los típicamente románticos o sugestivos; muchos de ellos, aparentemente inofensivos, funcionan como señales codificadas entre personas que desean mantener la discreción. Este hallazgo demuestra que, en la era digital, los gestos cotidianos pueden adquirir significados ocultos, convirtiendo los mensajes en un complejo juego de interpretación emocional y engaño.

Según la inteligencia artificial, ciertos emojis se utilizan con frecuencia para sostener relaciones clandestinas o mantener conversaciones con doble sentido. Aunque parecen inocentes, estos íconos actúan como un lenguaje secreto entre quienes buscan mantener su infidelidad en reserva.

El estudio analizó patrones de conducta digital y el contexto en que estos emojis aparecen. La IA determinó que los usuarios infieles tienden a repetir ciertos íconos que pueden expresar cariño, deseo o complicidad sin necesidad de palabras explícitas. De este modo, estos símbolos permiten mantener la conexión emocional mientras evitan levantar sospechas de la pareja formal.

Algunos de los emojis más recurrentes son:

- Cara guiñando un ojo 

Su función es sugerir picardía o una intención ambigua. Aunque su uso cotidiano no implica necesariamente infidelidad, en un chat secreto puede convertirse en un gesto cómplice, manteniendo un tono de juego o insinuación sin despertar alertas.

- Fuego

Representa deseo o atracción. Su aparición frecuente en los intercambios entre dos personas puede indicar un vínculo emocional o físico más allá de la amistad. También refuerza elogios o comentarios románticos con carga sexual, funcionando como una forma de coqueteo moderno.

 Corazón negro

A diferencia del clásico corazón rojo, que expresa amor genuino, el negro se vincula con pasiones secretas o prohibidas. Su presencia constante refleja la conexión emocional entre personas que mantienen un vínculo oculto, cargado de deseo, misterio y complicidad.

- Diablito violeta

Asociado a travesuras y picardía, este emoji acompaña mensajes insinuantes o provocadores, ayudando a mantener viva la tensión entre quienes buscan ocultar su relación.

En conjunto, estos emojis revelan cómo la tecnología y las emociones se entrelazan, incluso en los rincones más discretos de la comunicación digital, donde cada símbolo puede tener un significado más profundo de lo que parece.

