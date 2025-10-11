Secciones
Descubrí el uso contrapuesto de uno de los emojis de WhatsApp

La aplicación está en constante desarrollo de las imágenes que permiten comunicar sensaciones sin escribir.

Hace 1 Hs

Deseo, magia y buena fortuna fue, en principio, el origen de su diseño. Pero cada vez más jóvenes lo utilizan de forma sarcástica en las redes sociales y de mensajería instantánea. La estrella fugaz adquirió cualidades de antítesis. 

Se utiliza para señalar lo opuesto a lo maravilloso o lo fantástico, pero también para comentar situaciones lamentables, errores o resultados decepcionantes, sugiriendo de manera burlesca que la suerte esperada no solo no apareció, sino que la situación fue muy mala. No solo representa un fenómeno astronómico, también tiene otros usos que se le asignaron inesperadamente.

A veces las palabras no alcanzan para expresar los pensamientos. El concepto tradicional de la estrella fugaz es que, al verla cruzar el cielo, se debe pedir un deseo. Por lo tanto, este emoji se utiliza a menudo para expresar anhelos, la expectativa de que algo bueno suceda o para desear buena suerte a otra persona.

El emoji muestra una estrella dorada de cinco puntas que arrastra destellos amarillos hacia la izquierda sobre un fondo oscuro. El recurso gráfico simboliza un meteorito pequeño que se quema en la atmósfera terrestre, lo que conocemos popularmente como una estrella fugaz.

