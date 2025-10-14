“Estoy con él en las buenas y en las malas”: Jorge Brito respaldó a Gallardo en medio del mal momento fútbolistico de River

Después de seis derrotas en siete partidos y con el Monumental convertido en termómetro del descontento, Jorge Brito rompió el silencio. En medio del clima caliente que atraviesa River, el presidente señaló a Marcelo Gallardo como “el principal responsable” del presente futbolístico, aunque le dio un espaldarazo total. “Estoy con él en las buenas y en las malas”, dijo.
“Claramente la gente no está conforme con el presente futbolístico y, claramente, Gallardo es el principal responsable. Pero nadie, ni siquiera la oposición, está pensando en un cambio de técnico”, subrayó Brito. A su vez, aclaró que el entrenador decidirá su futuro una vez que termine su contrato, en diciembre. “La decisión de seguir o no será de él, como siempre lo ha hecho”, expresó.
El máximo dirigente, que dejará su cargo tras las elecciones del 1° de noviembre, reconoció que los resultados no están a la altura de lo esperado, pero defendió el proceso. “Tenemos un gran cuerpo técnico, el que todos en River queremos, el que tantas alegrías nos ha dado. En los momentos difíciles se conoce a las personas, y Marcelo está demostrando lo grande que es como líder”, afirmó.
Brito también analizó los motivos del mal momento: la rotación constante, las lesiones y las convocatorias a selecciones. “Todavía no pudimos encontrar ese equipo que esperamos. Pero estamos muy unidos y confiamos en que esto se va a revertir. No hay tiempo para esperar: hay que ganar, competir y hacerlo ahora”, enfatizó.
A días del cierre de su gestión, el presidente hizo una autocrítica. “En lo deportivo no cumplí mis expectativas, esperaba más. Pero también siento orgullo por todas las obras que dejamos. Eso queda para siempre”, manifestó.
Antes de despedirse, Brito dejó un mensaje directo al plantel y a la hinchada. “Los silbidos se callan con goles y resultados. Hay que darle a la gente las alegrías que le supimos dar. En 45 días nos jugamos el año, y estamos confiados en revertirlo con Gallardo y los jugadores”, finalizó.