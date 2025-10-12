River no levanta cabeza, perdió con Sarmiento y se fue silbado

En el complemento, los intentos del local se diluyeron en la imprecisión y la ansiedad. Los cambios que introdujo Gallardo no surtieron efecto. La única alegría efímera llegó sobre el final, cuando Miguel Ángel Borja convirtió tras una buena jugada del juvenil Cristian Jaime, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR. El estadio explotó en un coro de silbidos y el clásico “jugadores, la con... de su madre” bajó con fuerza desde las tribunas.