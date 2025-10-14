“Estoy con él en las buenas y en las malas”: Jorge Brito respaldó a Gallardo en medio del mal momento fútbolistico de River

El máximo dirigente, que dejará su cargo tras las elecciones del 1° de noviembre, reconoció que los resultados no están a la altura de lo esperado, pero defendió el proceso. “Tenemos un gran cuerpo técnico, el que todos en River queremos, el que tantas alegrías nos ha dado. En los momentos difíciles se conoce a las personas, y Marcelo está demostrando lo grande que es como líder”, afirmó.