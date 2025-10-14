Milei llegó a la Casa Blanca para reunirse con Trump y confirmar la ayuda financiera

La delegación presidencial incluye a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; y Santiago Bausilli, titular del Banco Central. El canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, ya se encontraban en la ciudad para coordinar la agenda oficial.