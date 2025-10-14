Secciones
Milei llegó a la Casa Blanca para reunirse con Trump y confirmar la ayuda financiera

Encuentro bilateral en Estados Unidos.

Javier Milei llegó a la Casa Blanca para mantener un encuentro con Donald Trump, en lo que será una reunión clave para consolidar el apoyo del gobierno republicano al mandatario libertario y avanzar en el auxilio financiero deEstados Unidos.

Milei aterrizó en Washington anoche, bajo una llovizna persistente. Fue recibido con un estricto dispositivo de seguridad: dos vans negras y patrulleros escoltaron el convoy oficial, que situó a Milei en el centro de la caravana, consignó el sitio Infobae.

La delegación presidencial incluye a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; y Santiago Bausilli, titular del Banco Central. El canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, ya se encontraban en la ciudad para coordinar la agenda oficial.

La comitiva se aloja en Blair House, la residencia oficial de huéspedes frente a la Casa Blanca. Allí se ultimaron los detalles del encuentro entre Milei y Trump, que marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos líderes y sus respectivos proyectos políticos.

