Cuál es el peor día para empezar una dieta, según la ciencia

Tanto el domingo como el lunes representan el comienzo de una nueva semana, lo que ofrece a la persona una oportunidad percibida de "resetear" sus rutinas y comprometerse con un plan. La coincidencia del punto de partida de la planificación dietética con un inicio semanal otorga un fuerte valor simbólico de renovación, lo cual motiva a la persona. Adicionalmente, una causa común del fracaso de una dieta es la falta de planificación previa, pues muchas personas comienzan sin haber organizado una lista de compras o un menú para los días venideros.