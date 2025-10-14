Cuál es el peor día para empezar una dieta, según la ciencia

Comenzar una dieta a menudo presenta un desafío significativo, dada la dificultad de adherirse a un plan de comidas que satisfaga los objetivos de pérdida de peso o de mejora de la salud. Las múltiples barreras para mantener la constancia pueden desanimar a muchos que buscan cambiar sus hábitos alimenticios. Sin embargo, un estudio científico realizado en el Reino Unido ha revelado cuál es el peor momento para iniciar este compromiso.
El estudio monitoreó a dos mil mujeres para determinar el día menos propicio para comenzar un plan dietético, con un resultado sorprendente e inesperado para la mayoría. Aunque se podría suponer que un fin de semana es la peor opción, dada la propensión a caer en tentaciones o a desatar el apetito tras una semana de cuidado, la investigación sugiere lo contrario. Este hallazgo desafía la intuición común sobre los momentos más vulnerables para la adhesión a la dieta.
¿Cuál es el día menos indicado para comenzar una dieta?
Según el estudio de campo realizado por TESCO DIETS, el día menos indicado para empezar una dieta es sorprendentemente el martes. Este hallazgo es notable, especialmente porque los resultados de la evaluación final mostraron que comenzar los domingos o los lunes ofrecía los mejores resultados en términos de adherencia y éxito inicial. La investigación desafía la expectativa general sobre los días más propicios para iniciar un cambio de hábitos.
Las participantes fueron distribuidas aleatoriamente para empezar sus regímenes dietéticos en diferentes días de la semana, lo que permitió comparar su progreso. Específicamente, las mujeres que comenzaron su dieta un martes mostraron una mayor tendencia al abandono prematuro del programa. Además, este grupo incluso reportó haber ganado peso en lugar de haberlo perdido durante la fase inicial del estudio.
¿Por qué no hay que empezar la dieta este día?
El estudio científico reveló que la principal causa de los resultados desfavorables del martes radica en la ausencia de la sensación de un "nuevo comienzo". A diferencia del inicio de la semana, empezar una dieta a mitad de esta no conlleva el mismo impacto psicológico de reinicio. Este valor simbólico es crucial para quienes se enfrentan al desafío de cambiar sus hábitos alimenticios.
Tanto el domingo como el lunes representan el comienzo de una nueva semana, lo que ofrece a la persona una oportunidad percibida de "resetear" sus rutinas y comprometerse con un plan. La coincidencia del punto de partida de la planificación dietética con un inicio semanal otorga un fuerte valor simbólico de renovación, lo cual motiva a la persona. Adicionalmente, una causa común del fracaso de una dieta es la falta de planificación previa, pues muchas personas comienzan sin haber organizado una lista de compras o un menú para los días venideros.