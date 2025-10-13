La dieta de la ‘superabuela’ catalana que vivió 117 años genera gran interés

Maria Branyas Morera, conocida como la superabuela catalana, falleció el año pasado a los 117 años. Su longevidad, su lucidez y su sentido del humor convirtieron su historia en un fenómeno mundial. Pero fue su voluntad de “ponerse al servicio de la ciencia” lo que marcó un antes y un después en la investigación sobre el envejecimiento humano.
“Estudiadme a mí”, pidió Branyas al doctor Manel Esteller, jefe del Grupo de Epigenética del Cáncer del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. El resultado fue el análisis más completo realizado nunca a una persona supercentenaria, en el que participaron más de 40 científicos.
Un yogur con historia detrás de su longevidad
Entre las conclusiones del estudio, los investigadores hallaron un microbioma intestinal dominado por bifidobacterias beneficiosas, directamente vinculado a su dieta mediterránea equilibrada.
Y ahí surgió el detalle que ha dado la vuelta al mundo: Maria Branyas comía cada día el mismo yogur, elaborado por la cooperativa catalana La Fageda.
Desde la publicación del estudio, el interés por este producto se ha disparado. Según la agencia EFE, La Fageda ha recibido en apenas dos semanas las mismas peticiones que en todo un año.
“Ha sido una locura. Este yogur solo se vendía en Cataluña, y desde 2023 también en Baleares, Valencia y Madrid”, explica Esther Carreras, responsable de Comunicación de la cooperativa.
La Fageda: un proyecto social pionero en Cataluña
Fundada en 1982 por Cristóbal Colón (sin parentesco con el navegante), la Cooperativa La Fageda nació en una sala cedida del convento del Carme de Olot. Su misión: ofrecer empleo digno a personas con problemas de salud mental o en riesgo de exclusión social.
“Desde el principio, nuestro objetivo fue mejorar la vida de las personas, entendiendo el trabajo como una herramienta transformadora”, explica Carreras.
Hoy, la cooperativa cuenta con más de 650 empleados, la mayoría pertenecientes a colectivos vulnerables, y produce yogures, mermeladas y postres lácteos que ya son un símbolo del compromiso social catalán.
A pesar del éxito reciente, Carreras aclara que La Fageda no planea aumentar su producción ni expandir mercados: “Nuestra prioridad sigue siendo la inclusión laboral y la calidad, no el beneficio económico”.
La dieta y los hábitos que ayudaron a Maria Branyas a vivir más de un siglo
El estudio sobre Branyas no solo se centró en su genética, sino también en sus rutinas diarias. Los investigadores destacan su dieta mediterránea equilibrada, su gusto por caminar a diario, la ausencia de alcohol y tabaco, y la vida social activa que mantuvo hasta el final.
“Estaba muy acompañada por su familia y amigos, lo que evitó la sensación de aislamiento y, probablemente, la demencia”, subraya el informe.
Además, mantuvo una mente activa: leía, tocaba el piano, cuidaba su jardín y jugaba con sus perros. Incluso tras superar la COVID-19 a los 113 años, conservó la lucidez que asombraba a los científicos.
La ciencia detrás de una vida excepcional
El equipo del Instituto Josep Carreras analizó desde su genoma completo y su epigenética hasta su microbioma intestinal. Los resultados abren nuevas vías para estudiar cómo la combinación de genética, dieta y entorno emocional estable puede influir en la longevidad extrema.
“Branyas demostró que la salud no depende solo de la biología, sino de la actitud y los hábitos cotidianos”, señaló Esteller.
Un yogur que simboliza algo más que un alimento
El caso de Maria Branyas ha puesto en el mapa a La Fageda, una cooperativa que combina calidad artesanal y compromiso social. Su éxito reciente es, en realidad, el reflejo de una historia humana más amplia: la de una mujer que vivió más de un siglo con serenidad, coherencia y una cucharada de yogur cada día.