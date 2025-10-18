Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Por el lado de Gemini (de Google) advierte también sobre un posible lado negativo. Si bien ordenar los billetes no es por sí solo un signo de TOC, puede convertirse en un comportamiento compulsivo si se acompaña de ciertas características que generan compulsión y ansiedad que genera una angustia desproporcionada si los billetes están desordenados o si no puede completar el ritual de orden.



La IA apunta que el mecanismo puede considerarse de neutralización como un ritual para contrarrestar pensamientos intrusivos o molestos (obsesiones), buscando prevenir que "algo malo" suceda.