Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Cuando la acción genera un malestar deja de ser una simple preferencia.

EN LA BILLETERA. Ordenar los billetes puede ser un arma de doble filo. EN LA BILLETERA. Ordenar los billetes puede ser un arma de doble filo.
Hace 2 Hs

El orden puede convertirse en un problema, aunque suene extraño. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) advierte que el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) suele manifestarse a través de rituales repetitivos. En un informe publicado por la web especializada en prevención y salud "Cuidate Plus" la psiquiatra, directora y fundadora del Instituto Psiquiátrico Ipsias, Ana Isabel Sanz, señala que el hábito de organizar responde a la búsqueda de sistematicidad y previsión: planear, ordenar objetos y anticipar escenarios futuros suele aportar tranquilidad.

En esa lista se apunta el ordenar los billetes en la billetera. La dificultad aparece cuando la organización se transforma en una obligación rígida. Si quien ordena dinero se irrita o se paraliza frente a pequeños cambios imprevistos, la práctica adquiere matices problemáticos. 

El gesto de disponer billetes con la particularidad de hacerlo de menor a mayor valor puede ser una herramienta para reducir la ansiedad. A las personas los ayuda a percibirse mejor preparadas ante eventualidades diarias, desde imprevistos económicos hasta gastos no planificados.

Pero el desbalance emocional, si se produce, es muestra de una capacidad de adaptación limitada. En estos casos, la experta subraya que el ámbito familiar y laboral pueden verse afectados.

Qué dice la Inteligencia Artificial (IA)

La IA puede analizar patrones de conducta, y distinguir entre comportamientos neutrales y señales de posibles trastornos cuando se detectan repeticiones persistentes o rigidez en el cumplimiento de la tarea. Para ChatGP (la IA desarrollada por Open IA) ordenar los billetes de menor a mayor valor o viceversa es una práctica útil que facilita el control y manejo del dinero. También transmite una imagen de orden y responsabilidad.

Por el lado de Gemini (de Google) advierte también sobre un posible lado negativo. Si bien ordenar los billetes no es por sí solo un signo de TOC, puede convertirse en un comportamiento compulsivo si se acompaña de ciertas características que generan compulsión y ansiedad que genera una angustia desproporcionada si los billetes están desordenados o si no puede completar el ritual de orden.

La IA apunta que el mecanismo puede considerarse de neutralización como un ritual para contrarrestar pensamientos intrusivos o molestos (obsesiones), buscando prevenir que "algo malo" suceda.

