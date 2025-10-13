Las bajas que complican a la Selección Argentina Sub-20 antes de enfrentar a Colombia

El camino de la Selección Argentina Sub-20 hacia las semifinales del Mundial de Chile no estuvo exento de sobresaltos. El equipo dirigido por Diego Placente, que viene de eliminar con autoridad a México por 2-0, deberá afrontar un nuevo desafío con tres bajas importantes justo en el tramo decisivo del certamen. Entre ellas, la más dolorosa es la de Valente Pierani, uno de los pilares de la defensa, quien sufrió un esguince en la rodilla y se perderá el duelo del miércoles contra Colombia, además de una eventual final o partido por el tercer puesto.