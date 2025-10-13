Secciones
DeportesFútbol

Las bajas que complican a la Selección Argentina Sub-20 antes de enfrentar a Colombia

La "Albiceleste" perdió a Valente Pierani por lesión y también sufrirá las ausencias de Maher Carrizo y Álvaro Montoro.

Las bajas que complican a la Selección Argentina Sub-20 antes de enfrentar a Colombia
Hace 1 Hs

El camino de la Selección Argentina Sub-20 hacia las semifinales del Mundial de Chile no estuvo exento de sobresaltos. El equipo dirigido por Diego Placente, que viene de eliminar con autoridad a México por 2-0, deberá afrontar un nuevo desafío con tres bajas importantes justo en el tramo decisivo del certamen. Entre ellas, la más dolorosa es la de Valente Pierani, uno de los pilares de la defensa, quien sufrió un esguince en la rodilla y se perderá el duelo del miércoles contra Colombia, además de una eventual final o partido por el tercer puesto.

El defensor de Estudiantes de La Plata se retiró a los 28 minutos del primer tiempo frente a los mexicanos y los estudios confirmaron la lesión que lo marginará del resto del torneo. En su lugar, Juan Manuel Villalba, de Gimnasia, aparece como la primera opción para ocupar la zaga, aunque Santiago Fernández, ya habilitado tras cumplir su sanción, también podría tener su chance desde el arranque.

A la ausencia de Pierani se suman las de Maher Carrizo, suspendido por acumulación de amarillas, y Álvaro Montoro, quien se fracturó la clavícula durante la victoria frente a Nigeria.

Para reemplazarlos, el cuerpo técnico analiza distintas variantes: Ian Subiabre y Santino Andino se perfilan para cubrir el puesto de Carrizo, mientras que Gianluca Prestianni es el candidato principal para reemplazar a Montoro, luego de haber ingresado por él contra México y rendir en gran nivel.

Las complicaciones no son nuevas para Placente. Desde antes del inicio del torneo, el entrenador tuvo que rearmar su plantel por las negativas de los clubes europeos para ceder a Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Aaron Anselmino, Santiago Hidalgo y Valentín Carboni. Además, Agustín Ruberto y Juan Giménez quedaron afuera por lesiones previas.

Una meta inalterable

Con ese panorama adverso, el seleccionado juvenil se aferra a su fortaleza colectiva para seguir soñando con otra final mundialista después de 18 años. “El objetivo es llegar al último día”, sostuvo Placente tras la victoria contra México. “Estamos más cerca; ahora hay que recuperar a los soldados para la próxima batalla. Colombia será durísimo”, cerró el DT pensando en lo que será el duelo del miércoles.

Temas Diego PlacenteSelección Argentina Sub-20
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina vs. Nigeria por los octavos de final: horarios, formaciones y dónde ver el duelo histórico del Sub 20

Argentina vs. Nigeria por los octavos de final: horarios, formaciones y dónde ver el duelo histórico del Sub 20

México goleó a Chile y espera por Argentina o Nigeria en los cuartos del Mundial Sub 20

México goleó a Chile y espera por Argentina o Nigeria en los cuartos del Mundial Sub 20

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
2

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
3

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
4

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
5

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
6

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Más Noticias
Barajar y dar de nuevo: San Martín ante el desafío de reconstruirse sin repetir sus errores

Barajar y dar de nuevo: San Martín ante el desafío de reconstruirse sin repetir sus errores

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Comentarios