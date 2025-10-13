Sin lugar en Boca, “Chiquito” Romero está a un paso de llegar a Argentinos Juniors

Sergio Romero no tiene lugar en Boca, pero podría encontrar una salida inesperada antes de fin de año. Argentinos, que perdió a Diego Rodríguez por lesión, lo tiene en la mira para reforzar el arco de cara a las semifinales de la Copa Argentina. Según trascendió, ya hubo un primer encuentro positivo entre el experimentado arquero y la CD del “Bicho”, y se avanzó en un acuerdo hasta diciembre. Sólo resta resolver su desvinculación del “Xeneize” para que la operación se concrete, algo que podría definirse en las próximas horas.