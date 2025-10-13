Sin lugar en Boca, “Chiquito” Romero está a un paso de llegar a Argentinos Juniors

Sergio Romero no tiene lugar en Boca, pero podría encontrar una salida inesperada antes de fin de año. Argentinos, que perdió a Diego Rodríguez por lesión, lo tiene en la mira para reforzar el arco de cara a las semifinales de la Copa Argentina. Según trascendió, ya hubo un primer encuentro positivo entre el experimentado arquero y la CD del “Bicho”, y se avanzó en un acuerdo hasta diciembre. Sólo resta resolver su desvinculación del “Xeneize” para que la operación se concrete, algo que podría definirse en las próximas horas.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez no podrá incorporar jugadores para el Clausura (ya venció el plazo reglamentario), pero aguarda la autorización de AFA para sumar refuerzos en la Copa Argentina. En ese caso, Romero es el principal apuntado.
En Boca, “Chiquito”_no es considerado. Con Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García por delante en la competencia interna, su salida no sería resistida.
El vínculo de Romero finaliza en diciembre y no figura entre los nombres a renovar, por lo que quedará libre si no cambia de destino. Eso sí, para sumarse al “Bicho”, debería aceptar una fuerte reducción salarial.
Altamirano, la alternativa por si el pase de "Chiquito" se cae
Aunque no ataja desde hace más de 10 meses, Argentinos lo considera una incorporación clave para afrontar la recta final de la temporada. De todos modos, el club mantiene una alternativa: Facundo Altamirano, actualmente en San Lorenzo, aparece como opción en caso de que la negociación con Romero no prospere.