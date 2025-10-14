“No se le mueve un pelo”: los detalles del estado de Pablo Luarte en la comisaría de Entre Ríos

Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, es el principal sospechoso de un doble femicidio ocurrido en la ciudad de Córdoba. El hombre habría ingresado el pasado sábado al hogar de su ex pareja, Luna Giardina (24), y de su ex suegra, Mariel Zamudio, donde las asesinó de un disparo en la cabeza antes de huir con su hijo de cinco años, Pedro.
En una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Entre Ríos y Córdoba, la policía logró capturar al hombre. Y en una charla con LA GACETA, la periodista Sabina Melchiori, de Canal 9 Litoral, detalló el estado del sospechoso, quien permanece detenido en la comisaría de Minoridad y Violencia de Género de Entre Ríos, donde se encuentra aislado y bajo custodia permanente.
“No se le mueve un pelo”, le describieron a la comunicadora las autoridades sobre su comportamiento. Según los detalles recabados, Luarte permanece en una celda de aproximadamente dos por tres metros, duerme en un colchón colocado en el piso por decisión propia, come aunque no en exceso y no interactúa con nadie.
Hasta el momento, Luarte no ha recibido visitas de abogados y permanece con lo puesto desde su detención, sin que nadie pueda acercarle ropa o alimentos.
Por otro lado, respecto del hijo del acusado, el menor estuvo bajo la tutela del COMNAF (Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia) la primera noche de su traslado, alojado en el Instituto Alarcón. “Estuvo bien, abrigado y sin inconvenientes”, detalló Melchiori. Posteriormente, el niño fue trasladado a la provincia de Córdoba, ya bajo la custodia correspondiente, dado que no cuenta con familiares directos en la ciudad.