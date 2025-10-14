“No se le mueve un pelo”: los detalles del estado de Pablo Luarte en la comisaría de Entre Ríos

Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, es el principal sospechoso de un doble femicidio ocurrido en la ciudad de Córdoba. El hombre habría ingresado el pasado sábado al hogar de su ex pareja, Luna Giardina (24), y de su ex suegra, Mariel Zamudio, donde las asesinó de un disparo en la cabeza antes de huir con su hijo de cinco años, Pedro.