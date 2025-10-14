“Me recibí.. ¿Y ahora?” se titula la nueva charla de Meet The Líder de Global Shapers

La próxima edición será este jueves 16 de octubre a las 19, en Mr. Vulpini (calle 25 de Mayo 716, San Miguel de Tucumán), y tendrá como invitada a Guadalupe Acosta, CEO de Kamena, Skin Up y Farmacia San Cristóbal. La expositora compartirá cómo logró transformar su pasión por el cuidado de la piel en una carrera sólida, con proyectos que hoy marcan tendencia en el mercado local.