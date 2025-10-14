Secciones
“Me recibí.. ¿Y ahora?” se titula la nueva charla de Meet The Líder de Global Shapers

La CEO de Kamena y Skin Up, Guadalupe Acosta, compartirá su experiencia como parte del programa organizado por la filial de Tucumán. El ciclo reunirá a jóvenes y emprendedores en Mr. Vulpini, con entradas a $ 12.000.

¿Te pasó sentir que terminás una etapa y no sabés cuál es el siguiente paso? Esa duda tan común entre quienes están por recibirse o acaban de hacerlo es el punto de partida de Meet The Líder, el ciclo de charlas organizado por Global Shapers Tucumán que busca inspirar a jóvenes a construir su propio camino profesional.

La próxima edición será este jueves 16 de octubre a las 19, en Mr. Vulpini (calle 25 de Mayo 716, San Miguel de Tucumán), y tendrá como invitada a Guadalupe Acosta, CEO de Kamena, Skin Up y Farmacia San Cristóbal. La expositora compartirá cómo logró transformar su pasión por el cuidado de la piel en una carrera sólida, con proyectos que hoy marcan tendencia en el mercado local.

La charla promete ser un espacio de intercambio, donde los asistentes podrán conocer cómo se construye un proyecto desde cero, cuáles son los desafíos de emprender en la juventud y qué herramientas ayudan a mostrarse en el mundo profesional sin perder autenticidad.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $ 12.000 y se pueden conseguir mediante un mensaje directo en @globalshaperstucuman, el perfil de Instagram de la organización. Además, el ciclo tendrá un nuevo y último encuentro en noviembre.

Una red global que impulsa el liderazgo joven

En ediciones anteriores participaron creadoras como Agustina Mazza, fundadora de Mazz Makeup, quien compartió su historia como emprendedora en el mundo de la belleza y los desafíos de crear una marca desde Tucumán.

Global Shapers es una red internacional impulsada por el Foro Económico Mundial, que está presente en más de 500 ciudades. Su objetivo es claro: que jóvenes de entre 18 y 28 años lideren proyectos que generen impacto positivo en sus comunidades.

Además de Meet The Lider, que conecta a jóvenes con referentes locales para inspirar y despertar vocaciones, el grupo trabaja a través de iniciativas como Pharos, que acompaña procesos de orientación vocacional;TucuLab, un espacio de formación en habilidades clave para el primer empleo, y Plantando Conciencia, una iniciativa para fomentar la educación ambiental en escuelas.

Con propuestas como esta, Global Shapers Tucumán consolida un espacio donde las ideas jóvenes pueden convertirse en proyectos reales. La edición con Guadalupe Acosta busca justamente eso: demostrar que exponer lo que se sabe hacer puede ser el primer paso para crear la vida profesional que se sueña.

