El swap con Estados Unidos aporta liquidez pero, ¿por cuánto tiempo?

Para Salas, las inyecciones puntuales de divisas ayudan a estabilizar momentáneamente la situación, pero no resuelven los desequilibrios. “Ese veranito de cuatro días que tuvimos tras el anuncio del swap se terminó rápidamente. A la semana ya estábamos otra vez cerca de la banda superior. Inyecciones de dólares puntuales colaboran con oxígeno al corto plazo, pero la sostenibilidad requiere reformas de fondo, como las que justamente pide el Tesoro de Estados Unidos”.