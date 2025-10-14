Secciones
EconomíaNoticias económicas

El swap con Estados Unidos aporta liquidez pero, ¿por cuánto tiempo?

El economista Bernabé Salas, de Federalismo y Libertad, advirtió que las medidas actuales sirven para aliviar el corto plazo, pero no resuelven los problemas estructurales del esquema cambiario.

Hace 1 Hs

El reciente acuerdo con Estados Unidos y la activación de un swap por 20.000 millones de dólares generaron expectativas en los mercados, en medio de un escenario económico marcado por la incertidumbre electoral. Sin embargo, el economista Bernabé Salas, integrante de Federalismo y Libertad, planteó en LA GACETA reparos sobre la efectividad de estas medidas en ausencia de cambios estructurales.

“Las elecciones siempre generan algo de ruido, pero mis cuestionamientos van más hacia el esquema completo, sobre todo el cambiario, que al tema electoral”, sostuvo. 

Explicó que estos swap “tradicionalmente se activan por tramos, otorgan liquidez y oxígeno al corto plazo”, pero advirtió que si no se corrigen los problemas de fondo, “en algún momento se pondrá en cuestión lo que se le pidió al Fondo, los dólares que tenías y los que ahora llegarían con el swap”.

SWAP. El Banco Central trata de fortalecer las reservas internacionales. SWAP. El Banco Central trata de fortalecer las reservas internacionales.

En esa línea, el economista señaló que la sostenibilidad de la estrategia dependerá de una reforma cambiaria: “Si esto no viene acompañado de un cambio en el esquema, la sostenibilidad a mediano y largo plazo sigue siendo una cuestión a resolver”.

También se refirió al mercado cambiario y a la política oficial. “Caputo dice que se mantendrán las bandas de flotación, pero el mercado no le cree del todo si realmente va a ser así o si habrá cambios después de las elecciones. Eso también genera ruido con el dólar”, apuntó.

Para Salas, las inyecciones puntuales de divisas ayudan a estabilizar momentáneamente la situación, pero no resuelven los desequilibrios. “Ese veranito de cuatro días que tuvimos tras el anuncio del swap se terminó rápidamente. A la semana ya estábamos otra vez cerca de la banda superior. Inyecciones de dólares puntuales colaboran con oxígeno al corto plazo, pero la sostenibilidad requiere reformas de fondo, como las que justamente pide el Tesoro de Estados Unidos”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
3

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
4

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado
6

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Más Noticias
A partir de qué ingresos se pagará Ganancias en noviembre según ARCA

A partir de qué ingresos se pagará Ganancias en noviembre según ARCA

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina: el final de un programa, el inicio de una carrera

Eugenia Rodríguez en "La Voz Argentina": el final de un programa, el inicio de una carrera

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Comentarios