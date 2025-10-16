Tafí Viejo ofrece ayudas deportivas con apoyo físico, psicológico y nutricional

En el ámbito de la Dirección de Deportes explicaron que esta propuesta no sólo apunta a potenciar el rendimiento, sino también a cuidar la salud mental y física de los deportistas. Para postularse, los interesados deben enviar su currículum deportivo y una descripción de sus actividades actuales al profesor Daniel Rodríguez, quien coordina la selección y el seguimiento de las becas, y habilitó el número 381- 442 1493 para más información.