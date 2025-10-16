Secciones
Tafí Viejo ofrece ayudas deportivas con apoyo físico, psicológico y nutricional

La Dirección de Deportes del Municipio abrió la inscripción para participar de clases gratuitas de entrenamiento funcional y para promover a deportistas locales.

TAFÍ VIEJO. La Municipalidad lanzó un programa de clases gratuitas de entrenamiento funcional con becas deportivas y acompañamiento nutricional y psicológico. TAFÍ VIEJO. La Municipalidad lanzó un programa de clases gratuitas de entrenamiento funcional con becas deportivas y acompañamiento nutricional y psicológico. / GOOGLE
Hace 15 Min

Con el propósito de fortalecer el desarrollo deportivo local, la Municipalidad de Tafí Viejo lanzó un programa de becas deportivas destinadas a atletas que compiten en torneos locales, nacionales o internacionales. 

En el ámbito de la Dirección de Deportes explicaron que esta propuesta no sólo apunta a potenciar el rendimiento, sino también a cuidar la salud mental y física de los deportistas. Para postularse, los interesados deben enviar su currículum deportivo y una descripción de sus actividades actuales al profesor Daniel Rodríguez, quien coordina la selección y el seguimiento de las becas, y habilitó el número 381- 442 1493 para más información.

Un apoyo que va más allá del entrenamiento

El programa municipal no se limita a ofrecer un incentivo económico. También incluye el acceso gratuito a gimnasios y un acompañamiento interdisciplinario con profesionales de la salud pública, entre ellos nutricionistas, psicólogos y preparadores físicos.

“Queremos que cada vecino encuentre en el deporte un espacio de superación y bienestar. Con las becas deportivas buscamos acompañar a los atletas locales en su crecimiento y brindarles herramientas para potenciar su desarrollo”, expresó Rodríguez, responsable del proyecto.

En este sentido, el programa comprende lo que se denomina el “entrenamiento invisible”, una parte fundamental del rendimiento deportivo que engloba la alimentación, el descanso y la salud emocional.

Clases gratuitas y espacios abiertos a toda la comunidad

Además del plan de becas, la Municipalidad de Tafí Viejo continúa ampliando sus espacios de actividad física gratuita. En el gimnasio Altos Roca Gym, ubicado en avenida Perú Norte 1.100, se dictan clases de entrenamiento funcional y preparación física aplicada los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 horas.

Estas clases están a cargo del profesor Rodríguez y disponibles para personas de todas las edades, incluso para quienes atraviesan alguna lesión o patología. El objetivo, según indicaron desde el área de Deportes, es que cada participante trabaje en su mejor versión física y mental, sin importar su nivel de experiencia previa.

Para participar de estas actividades gratuitas, los interesados pueden inscribirse llamando al 381- 442 1493, donde también se brinda información sobre el programa de becas.

Una mirada integral sobre el bienestar

El nuevo esquema de becas refuerza el compromiso de Tafí Viejo con la promoción del deporte y la salud comunitaria. Según Rodríguez, el trabajo que realizan junto a la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Deportes no se limita al rendimiento competitivo: también busca ofrecer contención y herramientas emocionales a jóvenes que encuentran en el deporte una vía para su desarrollo personal.

